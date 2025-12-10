El Parque Virgen Inmaculada Concepción de María, en Puerto Colombia, ahora cuenta desde este martes con un mejor sistema de drenaje de las zonas verdes y renovado paisajismo para la devoción de toda la comunidad municipal

En compañía de la comunidad y feligreses del corregimiento de Salgar, el alcalde Plinio Cedeño Gómez develó la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción de María en el remodelado parque que habilitado como un espacio de fe y sano esparcimiento para las familias salgareñas.

“Recuperamos este espacio y lo habilitamos para el sano esparcimiento y encuentro de las familias salgareñas, pero, además, como un espacio de fe y devoción para todos, nuestro compromiso es generar espacios seguros para todos y que le apuesten a mejorar el bienestar social del pueblo salgareño y porteño en general”, detalló.

Puso de presente que: “en este espacio ubicado en la Carrera 10 con calle 6 del barrio Centro, justo detrás de la Parroquia Santa Isabel de Portugal, se hicieron intervenciones para el mejoramiento del sistema de drenaje de las zonas verdes, instalación de nuevo paisajismo, mantenimiento de la cubierta de la casa cural y parroquiana”,

Por otro lado, la administración municipal mencionó que el Parque Virgen Inmaculada Concepción de María también cuenta con su nuevo alumbrado navideño, convirtiéndose en un espacio para ser visitado por propios y visitantes durante esta época.