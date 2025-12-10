La Gobernación del Atlántico convocó oficialmente elecciones atípicas en Ponedera tras la anulación de la elección del alcalde Aristarco Romero Meriño, decisión que quedó en firme el 6 de noviembre de 2025.

A través del Decreto 000428 de 2025, la administración departamental fijó para el 1 de febrero de 2026 la fecha de los comicios, en los que los habitantes del municipio podrán votar entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La medida se adopta luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en un fallo del 20 de febrero de 2025, revocara la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico y declarara inválida la elección de Romero Meriño, alcalde elegido para el periodo 2024-2027.

Dado que a la fecha de la vacancia faltan más de 18 meses para la culminación del periodo constitucional 2024-2027, la ley obliga al gobernador Eduardo Verano a convocar a nuevas elecciones, tal como lo establece el artículo 314 de la Constitución Política.

El secretario jurídico del departamento, Rachid Náder Orfale, señaló que la convocatoria reafirma el compromiso institucional con la legalidad.

“Este decreto evidencia el estricto cumplimiento de las normas y de las decisiones del Consejo de Estado. Nuestro interés es preservar la estabilidad del municipio y asegurar que todo el proceso se desarrolle con transparencia”, afirmó.

Como parte de los procedimientos derivados de la anulación, la Gobernación solicitó al Partido Alianza Verde, colectividad que avaló la candidatura de Romero Meriño, la presentación de una terna para designar al alcalde encargado.

Mientras la terna era enviada, y para evitar un vacío administrativo, el gobernador encargó temporalmente al secretario general de la Gobernación, Pedro Lemus, quien asumió las funciones básicas del municipio.

Náder explicó que esta designación provisional se adoptó para garantizar la continuidad administrativa, mientras avanzaban los procedimientos formales para que el mandatario departamental pudiera nombrar al encargado definitivo a partir de la terna presentada.

Con la información ya recibida, la Gobernación expedirá un nuevo decreto para oficializar el nombramiento del encargado, quien liderará la administración mientras se elige al nuevo alcalde en propiedad.

“El objetivo es que todas las instituciones actúen articuladamente para que la jornada del 1 de febrero se realice sin contratiempos y con absoluta claridad para los habitantes de Ponedera”, agregó el secretario jurídico.

Paralelamente, la Gobernación ha coordinado con la Registraduría Nacional del Estado Civil los aspectos logísticos y operativos necesarios para la organización de las elecciones atípicas. La entidad ya fue notificada oficialmente y se están convocando los comités de garantías electorales, en cumplimiento de los protocolos que aseguran la transparencia del proceso.

“Existe una sentencia judicial que anuló la elección. A la Gobernación le corresponde garantizar la continuidad administrativa y evitar vacíos de poder. Por eso convocamos a elecciones y, mientras estas se realizan, se designa un encargado que asegure el funcionamiento normal del municipio”.

Por su parte, el Partido Alianza Verde confirmó que el 28 de noviembre, la Gobernación del Atlántico, mediante el oficio No. 20253000392421, solicitó al la presentación de la terna con el fin de designar el Alcalde encargado en el municipio de Ponedera, hasta que se realicen las elecciones atípicas.

El partido presentó a Juan Sebastián Mendoza Romero, Caroline Torres Pacheco y Aleida Milena Meriño Pertuz como candidatos al cargo.

La colectividad recordó que había avalado la candidatura de Romero Meriño en las elecciones de 2023, proceso que posteriormente fue objeto de una demanda de nulidad electoral que culminó con la decisión del Consejo de Estado.

Con la terna ya radicada y el calendario electoral en marcha, la Gobernación del Atlántico avanzará en la designación del alcalde encargado y en la preparación de los comicios previstos para febrero de 2026.