Con el propósito de contribuir a un desarrollo tranquilo de las fiestas, reuniones y actividades programadas, la Policía Nacional estableció el ‘Plan Navidad: una navidad con propósito’. La institución notificó que, para estas festividades, la prioridad de las acciones operativas y preventivas será la protección de los niños, niñas y adolescentes.

En el departamento del Atlántico se dispondrán 1.400 uniformados: “Todas nuestras capacidades están dispuestas para garantizar que los colombianos tengan unas fiestas de navidad y fin de año seguras, tranquilas y en paz. En cualquier escenario que convoque a las comunidades en torno a esta bella época encontrarán un policía para servir a los demás”, apuntó el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico.

Asimismo, la Policía definió cinco ejes operativos para contener los fenómenos criminales y contravencionales que caracterizan esta época de fin de año.

Escuadrón contra pólvora

El Escuadrón contra la Pólvora es un equipo especial que concentra toda la capacidad institucional, operativa y de prevención de la Policía del Atlántico. Su misión principal es hacer frente al uso, transporte y comercialización ilegal de elementos pirotécnicos que representan un grave peligro para la comunidad.

Su principal objetivo será evitar que niños, niñas y la comunidad en general resulten quemados o lesionados por el mal manejo de la pólvora; realizar operativos constantes en zonas identificadas como puntos de venta y almacenamiento clandestino de material pirotécnico, y realizar campañas pedagógicas dirigidas a padres y acudientes, enfatizando la responsabilidad legal y moral que tienen en la protección de sus hijos ante este riesgo.

Protección a los más pequeños

Este eje operativo estará liderado por la Seccional de Protección y Servicios Especiales en el Atlántico, quien coordinará actividades preventivas en escenarios de alta concurrencia para evitar que los niños, niñas y adolescentes se vean afectados en su integridad. Bajo esta lógica, ejercerán un control especial en centros comerciales, balnearios, piscinas, parques y playas.

Además, dispusieron de planes preventivos y operativos en los 18 municipios con que cuenta el Departamento de Policía Atlántico, concientizando a la ciudadanía para que suministre información que permita la incautación de pólvora y centros de distribución clandestinos.

Seguridad vial

La Seccional de Tránsito y Transporte comandará el eje operativo de seguridad vial. Su propósito será desarrollar acciones de control y prevención en los corredores viales de mayor concurrencia en el Atlántico.

Esta gestión enfocará sus esfuerzos en las principales causas de siniestralidad vial como son el exceso de velocidad, adelantamiento en zona prohibida, maniobras peligrosas, condiciones técnico-mecánicas de los vehículos y la conducción en estado de embriaguez.

La Policía, además, tendrá dispositivos especiales en aeropuertos y terminales de transporte para acompañar y proteger a los viajeros.

Seguridad urbana

Este eje operativo estará a cargo del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana del Atlántico, que tiene la responsabilidad de dinamizar las capacidades institucionales para enfrentar delitos como el hurto a personas, vehículos y residencias.

Para tal efecto, el Servicio Nacional de Policía —orientado a las personas y los territorios—, los frentes de seguridad local, y las redes de apoyo y solidaridad ciudadana se encuentran activas y dispuestas.

El plan incluye acciones focalizadas en bancos, cajeros y casas de cambio para contener el fenómeno criminal conocido como fleteo, así como un trabajo especial de verificación en casas de empeño, locales de artículos usados, venta de celulares y autopartes.

Asimismo, incrementarán la presencia de uniformados con actividades de prevención para reducir episodios de intolerancia asociados generalmente al consumo de licor.

Por otra parte, ejecutarán acciones operativas para la ubicación, incautación y destrucción de licor adulterado. Así las cosas, se ejercerá control particularmente en corredores viales, aeropuertos, tiendas de anchetas y demás escenarios de comercialización de licor.

Policía judicial

Este eje operativo, a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), tendrá como prioridad focalizar las investigaciones en curso contra estructuras criminales dedicadas al hurto de residencias, comercio y personas (especialmente fleteo).

Cabe resaltar que también se contará con la Patrulla Púrpura, conformada por 18 uniformadas —una en cada municipio—, quienes sirven de enlace entre la Secretaría de la Mujer, la Policía del departamento y las administraciones municipales.

Esta patrulla dispone de una línea 322-278-2023, disponible 24 horas, todos los días de la semana, además de la línea nacional 155, con el objetivo de brindar protección y atención frente a los delitos contra la mujer y fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante cualquier situación de violencia de género.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que “desde la Gobernación del Atlántico acompañamos y respaldamos plenamente cada una de estas acciones de la Policía Nacional. Venimos trabajando de manera articulada con los comandos del departamento y con las alcaldías municipales en la ejecución de las Caravanas de Seguridad y Convivencia, llevando mensajes de prevención, consumo responsable, cero pólvora y sana convivencia a todos los rincones del Atlántico. Esta articulación es clave para garantizar unas celebraciones seguras, tranquilas y en paz para nuestras familias”, aseguró.