El Gran Malecón volvió a brillar. En la noche de este viernes, el alcalde Alejandro Char dio inicio oficial a la temporada navideña con el encendido del alumbrado que adorna uno de los espacios más visitados y queridos por los barranquilleros.

Con un despliegue de luces, figuras emblemáticas y una fuerte presencia de color, la ciudad abrió las puertas a una Navidad pensada para ser disfrutada frente al río Magdalena.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el carácter familiar y simbólico de esta iluminación, señalando que el alumbrado es un regalo para la ciudad.

“La luz de la Navidad ilumina nuestro Gran Malecón: ya encendimos las luces. Le entregamos este regalo a Barranquilla para que lo disfruten en familia, frente a nuestro río Magdalena, con Shakira y la ‘Toty’ Vergara como testigos, y con la Luna del Río brillando como protagonista en el cielo”, dijo el mandatario.

Este año, el recorrido navideño cuenta con siete árboles de 14 metros de altura, que se convierten en los principales referentes del circuito luminoso. Sus estructuras, imponentes y cargadas de detalles, marcan el tono festivo del Gran Malecón, que ha sido decorado con diversos elementos que evocan la magia de diciembre.

Uno de los atractivos más llamativos es el árbol tejido “Somos Barranquilla”, una pieza de siete metros elaborada por 35 artesanas del Club de Tejedoras. La obra está conformada por 350 grannys, pequeños cuadros tejidos que reflejan historias, tradiciones y sueños de las mujeres que participaron en su creación. Esta propuesta se ha convertido en un símbolo de la creatividad local y del valor del trabajo colaborativo.

Quienes recorran el sector también encontrarán 20 pequeños árboles ubicados cerca de la estatua de Sofía Vergara, además de figuras decorativas alusivas a la temporada, como ángeles, bastones, paletas y túneles de luces que convierten el paseo en un paisaje lleno de color y movimiento.

“Que esta luz que encendemos también ilumine sus corazones y los llene de amor, paz y unión. Disfrútenlo en familia, esto es para ustedes”, manifestó Char.

El alumbrado se integra con uno de los proyectos más esperados por los ciudadanos: la Luna del Río. Este atractivo turístico, próximo a inaugurarse, se perfila como un nuevo ícono de Barranquilla.

El alcalde Char destacó recientemente que la noria contará con miles de luces LED programables, capaces de cambiar según las celebraciones o eventos especiales, y que será visible tanto hacia la ciudad como hacia el río.

Con esta apuesta, el Distrito fortalece su propósito de ofrecer espacios seguros, accesibles y pensados para el disfrute familiar. El Gran Malecón se consolida así como uno de los epicentros de la Navidad en Barranquilla, un lugar para caminar, compartir y vivir la tradición decembrina en un ambiente lleno de encanto.

Las autoridades invitan a residentes y turistas a disfrutar de esta experiencia luminosa que, además de embellecer la ciudad, promueve el encuentro, la cultura y la alegría que caracterizan a los barranquilleros durante estas fiestas.