Artesanas de las cinco localidades de la ciudad los esperan para ofrecerles un portafolio único de productos en el Gran Malecón, desde este fin de semana.

En la feria comercial del Club de Tejedoras, los visitantes podrán encontrar una variedad de productos, tales decoración navideña, faroles tejidos para la Noche de Velitas y miniarbolitos ‘Somos Barranquilla’, accesorios, prendas de vestir y artículos para el hogar.

Cabe resaltar que Barranquilla ya presentó el primer árbol de Navidad tejido en croché de Colombia, denominado ‘Somos Barranquilla’, una obra creada por el mismo Club de Tejedoras, con el apoyo de Barranquilla es Moda.

Además del árbol, los visitantes podrán disfrutar de una exhibición de pesebres tejidos, elaborados con dedicación por las tejedoras, quienes continúan transformando nuestra tradición navideña en arte hecho a mano.

El árbol, al igual que muchos de los productos que encontrarán en la feria, fue elaborado con materiales reutilizados de Barranquilla es Moda y con retazos donados por Classic Jeans, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Barranquilla con una moda más consciente y sostenible.

El horario de la feria será de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. en el Malecón, junto al Pabellón de Cristal.