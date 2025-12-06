El municipio de Soledad cuenta desde hoy con un nuevo espacio para la actividad física y la convivencia comunitaria. Se trata del polideportivo Los Cedros, un complejo que, tras una inversión de 12.598 millones de pesos, abrió oficialmente sus puertas con la presencia de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, líderes comunitarios y habitantes del sector.

Durante el acto inaugural, la mandataria destacó la importancia de esta infraestructura para el municipio, señalando que su puesta en funcionamiento representa un avance significativo en la oferta de espacios seguros y adecuados para el deporte y el encuentro familiar. Sandoval expresó que la entrega del escenario refleja el compromiso de su administración con la transformación positiva de los barrios.

El polideportivo cuenta con más de 12.000 metros cuadrados y reúne una amplia variedad de áreas especializadas. Entre ellas se encuentra una pista de patinaje diseñada para la formación de deportistas, una cancha de fútbol 9 equipada con graderías, baños y camerinos, además de una cancha múltiple para diferentes disciplinas.

También incluye un gimnasio biosaludable orientado a la actividad física de personas de todas las edades, una zona infantil de 600 metros cuadrados con juegos tipo parque temático y superficie con sistema de amortiguamiento, senderos peatonales, iluminación LED y un espacio destinado a eventos comunitarios.

En medio de la jornada, la alcaldesa aprovechó para anunciar que en las próximas semanas se iniciarán nuevas intervenciones recreativas en los barrios Costa Hermosa, Don Bosco IV, Almendros III y Las Gaviotas.

Asimismo, confirmó que su administración continuará con la recuperación de vías internas y que uno de los proyectos prioritarios será la rehabilitación del Mercado Público.

Sandoval reiteró que la ampliación de entornos deportivos y recreativos es una apuesta por fortalecer el tejido social y promover estilos de vida saludables.

Añadió que estas obras buscan crear oportunidades de integración y bienestar para niños, jóvenes y familias, aportando a la consolidación de un municipio más seguro y participativo.

Con la apertura del polideportivo Los Cedros, la Alcaldía de Soledad reafirma su intención de seguir construyendo espacios que contribuyan al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de la convivencia ciudadana.