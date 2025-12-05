A buen ritmo avanzan las obras de construcción de los espolones que buscan proteger la línea costera y devolverle al balneario de Santa Verónica la seguridad y el atractivo turístico que lo caracteriza. Así lo constató el gobernador Eduardo Verano durante una visita de inspección a la zona.

Lea aquí: ANI asegura recursos para saldar millonaria deuda con concesionario de la APP del Dique

En el recorrido, el mandatario departamental destacó el progreso de esta obra de estabilización costera, en la que la Gobernación ha invertido más de $89.000 millones con recursos propios. “Estamos viendo cómo empieza a transformarse, de manera real, el entorno de Santa Verónica. Con estas obras vamos a recuperar las playas, reactivar el turismo y devolver la dignidad a las familias que viven de esta actividad”, afirmó Verano.

El proyecto, que hace parte del Plan de Protección y Recuperación Costera del Atlántico, contempla la construcción y refuerzo de varios espolones para mitigar la erosión marina y garantizar la estabilidad de las playas.

La ingeniera Nancy Escorcia, representante del Consorcio Playas Santa Verónica, explicó que actualmente se avanza en la construcción de 240 metros lineales de espolón, mientras que el primero, de 140 metros, ya cuenta con 60 metros ejecutados.

Agregó que uno de los espolones existentes está siendo reforzado y ya suma más de 30 metros adicionales de estructura, “lo que permitirá una mejor contención de la energía del oleaje”.

Los habitantes del corregimiento también comienzan a percibir los beneficios del proyecto. Loly Saba, propietaria de un restaurante en la zona costera, expresó su satisfacción por el avance de las obras. “Desde el inicio ya se ven cambios positivos en los espolones. Esta intervención será de gran beneficio para Santa Verónica, porque tendremos más playas, más turismo y más bañistas que visiten nuestros negocios. Es un cambio que nos llena de esperanza”, dijo.

Con esta intervención, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con la protección costera, la sostenibilidad ambiental y la reactivación económica del municipio de Juan de Acosta y sus comunidades a orillas del mar Caribe.