Se disipa una parálisis de las obras correspondientes a la APP del Dique. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer, en la tarde de este jueves, que se viabilizaron los recursos que permitirán cumplir con las obligaciones contractuales con la concesionaria Ecosistemas del Dique, filial de la firma española Sacyr.

Este anuncio fue hecho por esta entidad tras la alerta que se ha dio a conocer a través de EL HERALDO ante los retrasos en el pago de las vigencias futuras por parte del Gobierno nacional a la empresa Sacyr debido al estrecho margen fiscal.

De acuerdo con la entidad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio la autorización de recursos por el orden de $74.120 millones para esta megaobra, los cuales serán desembolsados como parte de pago de la ejecución de la fase de preconstrucción.

Óscar Torres, presidente de la ANI, fue enfático al asegurar que la entidad se encuentra comprometida con la ejecución de este proyecto, siendo enfático en el impacto positivo que genera para las comunidades de Atlántico, Bolívar y Sucre.

“Hemos sido garantes en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, así mismo, hicimos las gestiones correspondientes con la dirección del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda para asegurar los recursos en este 2025 para el proyecto del Canal del Dique”, reiteró el funcionario.

A su turno, Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, recalcó que con este proyecto se “busca generar desarrollo y transitabilidad de embarcaciones y sobre todo la restauración ecosistémica, social y económica de los territorios aledaños al Canal del Dique”.

Es de anotar que en la actualidad se adelantan una serie de actividades para avanzar hacia la fase constructiva del proyecto, tales como el estudio de impacto ambiental que se requiere para el trámite de la licencia ambiental que fue requerida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). En ese sentido, se espera que dicho documento esté listo en el primer semestre de 2026.