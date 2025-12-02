Desde las playas de Salina del Rey, en el municipio de Juan de Acosta, el Atlántico vivió una jornada histórica este martes con la izada de la bandera azul, un símbolo que ratifica al departamento dentro de la red global con playas que cumplen los más altos estándares ambientales, de seguridad y calidad turística del mundo.

Durante el izaje de la bandera, el gobernador Eduardo Verano, resaltó que esta es la única playa con vocación deportiva certificada en todo América Latina.

“Es un orgullo ser los primeros en todo el continente en esta categoría, pero esto es un reconocimiento que trasciende fronteras y nos ubica en la red global. En Colombia solo 10 playas tienen esta bandera azul”, declaró.

Aseguró que la “Bandera azul” era un propósito que tenía el departamento desde hace años.

“Este es un proceso de más de 20 años. Todo comenzó cuando en nuestro primer gobierno tomamos la decisión de invertir de manera decidida en: Agua potable de calidad, vías de acceso a los balnearios, ordenamiento de playas, y formación de prestadores turísticos. Ese camino nos permitió mejorar los estándares que hoy exigen organismos internacionales como la Foundation for Environmental Education y el programa Blue Flag para reconocimientos como la bandera azul”, indicó.

El mandatario recalcó también que: “Salinas del Rey ahora es un lugar reconocido por deportistas de todo el mundo por sus vientos constantes y su oleaje inigualable. Aquí vienen quienes buscan el mejor escenario para el kitesurf, wingfoil y windsurf. Y ahora, con esta certificación, demostramos que es posible combinar deporte náutico, conservación y turismo sostenible, sin sacrificar la esencia del territorio”.

Así las cosas, el izaje de la bandera azul en Salinas del Rey se llevó a cabo dentro de una zona deportiva de 360 metros certificada de la playa a un kilómetro del frente costero.

La playa contará con nuevos puntos puntos de seguridad, señalización bilingüe, el acceso universal y la dotación diseñada para garantizar una experiencia turística segura y ordenada.

Por otro lado, las autoridades locales designaron a un grupo de estudiantes como los “100 Guardianes de Azul”, para mantener viva la responsabilidad de mantener la playa de Salinas del Rey".

“Esta bandera es un propósito que tenemos que mantener todos. Desde los empresarios y operadores turísticos, así como las autoridades locales, comunidad, y jóvenes”,

Al respecto, el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins, fue enfático en que: “ojalá esto no se quede aquí. Queremos todo un corredor turístico de playas. Vamos por una bandera azul en Punta Astilleros, con nuestros vecinos de Piojó, y por qué no en otras playas de aquí del municipio como Bocatocino; seamos un ejemplo para toda Colombia y para América Latina”.