Entró en vigencia este lunes 1 de diciembre el nuevo pico y placa para motos, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico. La restricción aplica en vías secundarias, terciarias y carreteras de carácter departamental, de acuerdo con el decreto 000362 firmado por el gobernador Eduardo Verano.

La norma cobija a Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Baranoa, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Polonuevo, Sabanagrande, Sabanalarga, Repelón, Usiacurí, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Suan.

El pico y placa para motos operará entre las 8:00 a.m. y las 11:59 p.m. con la siguiente rotación:

Lunes : placas terminadas en 1 y 2

: placas terminadas en 1 y 2 Martes : 3 y 4

: 3 y 4 Miércoles : 5 y 6

: 5 y 6 Jueves : 7 y 8

: 7 y 8 Viernes: 9 y 0

Este esquema se complementa con una restricción nocturna para motos, motocarros y cuatrimotos los viernes, fines de semana y días festivos, entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente.

Razones de la medida

El decreto señala que la decisión se adopta tras evidenciar un incremento sostenido en la accidentalidad asociada a estos vehículos. Informes del Instituto de Tránsito del Atlántico muestran un aumento en el flujo de motos y motocarros, así como en infracciones y choques que afectan la seguridad vial.

Carlos Maffio Granados Buitrago, director de Tránsito del Atlántico, afirmó que la medida fue socializada previamente en los municipios para disminuir los siniestros, especialmente durante la temporada de fin de año.

Sanciones y periodo pedagógico

La etapa pedagógica comenzó este 1 de diciembre. Las sanciones empezarán a aplicarse desde el 15 de diciembre.

Quienes incumplan el pico y placa para motos enfrentarán multas previstas en el Código Nacional de Tránsito, equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo por un día, según lo estipulado en la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones.

El control quedará exclusivamente en manos del Instituto de Tránsito del Atlántico.

Los municipios que no aplicarán el pico y placa

Barranquilla, Soledad y Luruaco no se adhirieron al decreto. Desde la Gobernación se aclaró que cualquier municipio que desee implementar la medida deberá hacerlo mediante acto administrativo propio.

El alcalde Ameth Juan Hanna explicó que no adoptará el pico y placa para motos porque el municipio carece de transporte público colectivo y la población depende de estos vehículos para sus desplazamientos diarios.

“La gente se mueve en moto o en motocarro. ¿Cómo les vamos a negar el acceso al transporte a quienes trabajan en Barranquilla y regresan a Luruaco a las seis o siete de la noche? ¿En qué se irían a sus casas?”, dijo el mandatario.

Aseguró también que Luruaco mantiene una movilidad estable y que los incidentes con víctimas no se presentan en el casco urbano, sino en la vía nacional que atraviesa el municipio.

Aunque se adoptan restricciones temporales en eventos masivos, la administración local considera que un pico y placa para motos no es necesario ni viable.