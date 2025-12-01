La Gobernación del Atlántico anunció que, a través de la estrategia Entorno Hogar Saludable liderada por la Secretaría de Salud, realizará intervenciones en varios municipios del departamento para reducir los riesgos ambientales, sanitarios y sociales que pueden afectar la salud de las familias.

Lea más: Gobernación puso en funcionamiento Polideportivo de Soledad 2000: beneficia a 50 mil habitantes

Esta se encuentra financiada con recursos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y prioriza familias en condiciones de vulnerabilidad.

Su enfoque interdisciplinario permite abordar los riesgos físicos, ambientales y psicosociales del hogar, integrando acciones de saneamiento básico, gestión de residuos, control de vectores, promoción de hábitos de higiene, fortalecimiento de vínculos familiares y salud mental.

La Estrategia ha sido aplicada en cinco municipios priorizados del departamento del Atlántico, abarcando un estimado de 300 viviendas intervenidas y beneficiando de forma directa a aproximadamente 1.200 personas.

Por ejemplo, en el municipio de Candelaria, 60 viviendas del barrio Nueva Candelaria fueron intervenidas con actividades pedagógicas y comunitarias que transformaron las prácticas cotidianas de higiene, orden y convivencia. Este barrio, conformado por familias reubicadas tras la emergencia del Canal del Dique en 2011, hoy muestra un cambio visible en sus condiciones de salud y bienestar.

“La intervención ha sido integral. Trabajamos la vivienda como un espacio vital, enseñando sobre la gestión de residuos sólidos y líquidos, la higiene del agua y la convivencia familiar”, explicó Dámaris Coll Pacini, facilitadora del programa.

A su vez, Rosmery Mejía, gestora pedagógica, destacó que “las familias han adoptado prácticas sostenibles como mantener los tanques tapados, separar los residuos y mejorar la limpieza del entorno, lo que reduce la presencia de vectores y enfermedades”.

Por su parte, Álvaro Pacheco Escorcia, otro beneficiario, destacó que “mantener el agua tapada y los animales limpios evita enfermedades y mejora nuestra salud”.

Lea más: Desde este lunes empieza a regir el pico y placa para motos y motocarros en 20 municipios del Atlántico

La personera municipal, Eglacerith Molina Cantillo, mostró su satisfacción por el alcance del programa: “Esta estrategia enseña a las familias a resolver sus dificultades a través de la higiene, la convivencia y el cuidado de la salud mental. Es un gran beneficio para la comunidad”, dijo.