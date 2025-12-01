La Gobernación del Atlántico puso en funcionamiento el polideportivo del barrio Soledad 2000, el cual brindará servicio a buena parte de los habitantes de ese sector del municipio, que podrán disfrutar de nuevos espacios para práctica deportiva y la recreación.

Según los cálculos de la Gobernación, serán más de 50 mil beneficiados, de los barrios Soledad 2.000, Villa Adela, Ciudad Bolívar, Manuela Beltrán, Normandía, Villa Mónaco, Ciudadela Metropolitana, entre otros.

Son 18.800 metros cuadrados de espacio público entregados a esta comunidad para la práctica de deportes, la recreación, el esparcimiento y la sana convivencia, que fueron entregador por el gobernador Eduardo Verano.

“Este Polideportivo es de los más emblemáticos que vamos a tener en el departamento por su magnitud y especificaciones, una obra donde invertimos más de $12.000 millones. Este gran escenario facilita el acceso al deporte a más de 50.000 habitantes de los barrios del sector, por lo que tiene un importantísimo espectro de cobertura. Esta obra es un reflejo del compromiso de la Gobernación del Atlántico con el desarrollo integral de las comunidades”, afirmó el gobernador.

El gerente de Plazas y Parques del Atlántico, Jorge Ávila, indicó que el nuevo Polideportivo cuenta con una cancha de fútbol 11 sintética con todas las especificaciones, con camerinos para equipo local, visitante y de árbitro con su cerramiento e iluminación; campo de softball, con cerramiento en malla eslabonada y graderías cubiertas.

“Además, cuenta con dos canchas múltiples, una para básquet y voleibol y otra para fútbol sala; zona de gimnasio biosaludables, baños, todo el urbanismo, el sendero perimetral para la caminata, el trote; tiene zonas verdes e iluminación para que siempre sea un entorno seguro. Es un espacio absolutamente confortable, pero sobre todo funcional para la práctica del deporte, para el encuentro ciudadano y el principal objetivo es que se siembren nuevos proyectos de vida para nuestros niños y jóvenes de Soledad, a partir de la práctica del deporte y alejados de la violencia”, señaló Ávila.

De acuerdo con el jefe de Alto Rendimiento de Indeportes Atlántico, Gianluca Bacci, a partir de la entrega del Polideportivo, “el Instituto garantizará que a estos espacios se les dé el uso adecuado, mediante la realización de torneos recreativos en las diferentes modalidades para toda la comunidad, desde las edades más tempranas hasta las categorías mayores”, aseguró.

Para el secretario de Deportes de Soledad, César Orozco, esta obra, tan esperada por la comunidad, fomenta la promoción del deporte y los hábitos saludables, sobre todo para los niños, adolescentes y jóvenes del municipio.

“Recibimos este Polideportivo con mucho regocijo y alegría porque este es un epicentro del deporte, donde se practican varias disciplinas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, sóftbol. Gracias a los recursos de la tasa de seguridad y a la Gobernación, podemos hoy entregar a la comunidad este escenario deportivo que tenemos que cuidar y conservar entre todos”, sostuvo el funcionario.