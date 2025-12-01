El Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA (Sintrauna) envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, donde le pide revise los criterios que llevaron al cambio del interventor designado a la entidad y solicitante el regreso al cargo de Freddys Socarrás, quien fue removido el fin de semana.

En una decisión que ha resultado sorpresiva, se designó como nueva agente especial interventora a la doctora Maryury Diaz Céspedes, quien es especialista en Administración en Salud y magíster en Salud Pública y Desarrollo Social y fue gerente del Hospital de Villavicencio, entre el 2020 y el 2024.

Sin embargo la llegada de la nueva interventora no ha generado confianza. En la misiva, el sindicato manifiesta “profunda preocupación por la decisión reciente de terminar de manera intempestiva e inmediata, el contrato del Gerente Interventor de nuestra institución”

Dicen que “esta medida, adoptada sin previo aviso ni justificación clara, ha generado un impacto significativo en la gestión institucional, afectando el bienestar de nuestros usuarios, el clima laboral y el avance de las mejoras administrativas implementadas con dedicación para el avance institucional”.

Traumas en la operación

Según los trabajadores se ha generado “trauma operativo y administrativo, al interrumpir procesos críticos que estaban en ejecución”, además una “desarticulación en los equipos de trabajo, quienes habían alineado sus acciones a un plan de mejora en curso”.

También denuncian “riesgos para la prestación continua de los servicios de salud, dado que la intervención buscaba precisamente garantizar estabilidad y disminuir fallos en la operación”.

Y señalan que hay “atrasos significativos en la implementación del plan de mejoramiento institucional, el cual dependía de la continuidad técnica de la interventoría” y se ha generado un “pánico laboral”.

ES por eso que han pedido: “que se revisen los criterios técnicos y jurídicos que dieron lugar a la decisión de terminación del contrato, igualmente que “se evalúe la pertinencia de restablecer la continuidad de la gestión interventora” y finalmente, “que se garantice la estabilidad institucional, la protección de los derechos de los trabajadores y la continuidad de los procesos de mejoramiento en curso”.

Llamado a plantón

Trabajadores de la ESE UNA le expresaron a EL HERALDO que este lunes han convocado a un plantón en la sede de Alta Complejidad en el barrio Los Andes, para manifestar su rechazo a la salida de Socarrás del cargo.

“Rechazamos la destitución del doctor Fredys”, señalaron a esta casa editorial algunos de los convocantes al plantón.

Es de recordar que la ESE UNA tiene deudas con sus trabajadores de hasta siete meses, que desde la llegada del anterior interventor no ha aumentado, pues se ha venido avanzando en los pagos y el temor está en que nuevamente cesen estos.