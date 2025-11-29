A partir del primero de diciembre, en 20 municipios del Atlántico comenzará a regir el pico y placa para motos, motocarros y cuatrimotos en las vías secundarias, terciarias y carreteras del departamento.

Sin embargo, los municipios de Luruaco y Soledad, así como el Distrito de Barranquilla, no se acogerán a esta medida departamental, que tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las vías del Atlántico donde se ven involucrados este tipo de vehículos, que a su vez son los que registran la mayoría de infracciones.

En diálogo con EL HERALDO, el alcalde del municipio de Luruaco, Ameth Juan Hanna, explicó que no se acogió a la medida porque, lejos de ser una solución, se convertiría en un problema de movilidad, ya que el municipio no tiene transporte público colectivo y sus habitantes dependen únicamente de motos y motocarros para desplazarse.

El mandatario aseguró que respeta la decisión tomada por cada uno de los alcaldes que se acogieron a la iniciativa del gobernador Eduardo Verano, pero que en el caso de su municipio –que cuenta con cinco corregimientos y cuatro veredas– no tienen otro medio para movilizarse y no es viable la medida.

“La gente se mueve en moto o en motocarro. ¿Cómo les vamos a negar el acceso al transporte a quienes trabajan en Barranquilla y regresan a Luruaco a las seis o siete de la noche? ¿En qué se irían a sus casas?”, insistió el mandatario municipal.

Reiteró que, aunque es consciente de que la medida puede ser necesaria en otros municipios, en el caso de Luruaco no sería una solución, sino un problema para que la gente se movilice.

“Es por eso que no consideramos viable adoptar el pico y placa para motos en nuestro municipio. No podemos imponer una medida que afecte la movilidad de la comunidad sin ofrecer alternativas reales”, subrayó.

Además, resaltó que la movilidad en su municipio no presenta problemas críticos que justifiquen adoptar esta restricción.

“En este momento tenemos una movilidad buena. No tenemos problemas de tráfico, ni accidentes frecuentes con víctimas o pérdidas humanas. Los incidentes que se presentan ocurren en la vía nacional, porque estamos atravesados por una carretera principal”, afirmó.

No obstante, aclaró que, de forma interna, sí adoptan medidas puntuales cuando hay eventos masivos con alta afluencia de personas o actividades en el parque central, pero aclaró que no consideran necesario regular la circulación mediante pico y placa.

“El parque automotor no es exagerado y no genera afectaciones”, puntualizó.