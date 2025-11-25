Los barranquilleros podrán realizar sus trámites de traslado de cuenta en el Tránsito Distrital hasta este 28 de noviembre. De acuerdo con la dependencia, lo ideal es que todas estas diligencias queden aprobadas este año.

En ese sentido, aseguró que “para aprobación de un trámite de traslado de cuenta el vehículo debe encontrarse a paz y salvo por concepto de impuestos, incluyendo los del año en que se realiza dicho trámite, y no sería viable aprobar en el año 2026 trámites radicados en el año 2025, debido al cambio de vigencia fiscal”.

Puso de presente que: “El trámite de traslado de cuenta tiene un proceso de alistamiento de la hoja de vida, fotocopiado, foliado y envío del mismo al organismo de tránsito de destino, por lo cual no es un trámite de aprobación inmediata y requiere de un lapso que permita atender las solicitudes radicadas en diciembre de 2025 antes que finalice el año”.

Tránsito también hizo la recomendación a los usuarios de que los turnos de atención de trámites podrán ser solicitados a través de los turnos virtuales, los cuales le permiten seleccionar día, hora y sede para ser atendidos.

Aquellos usuarios que requieran atención para sus trámites podrán comunicarse a través de la línea de whatsapp 3122195227, la línea 195 o la línea fija: 605 4010205.

Cabe resaltar que hasta el lunes 5 de enero del 2026 se reanudará el servicio para solicitudes de traslado de cuentas.