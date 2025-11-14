Una quema de basura registrada en un lote ubicado en la Carrera 46 (vía al mar) con la Avenida Circunvalar generó preocupación entre los habitantes del sector en la mañana de este viernes.

Vecinos denunciaron que las llamas alcanzaron gran intensidad debido a la acumulación constante de desechos en el lugar, a pesar de que este tipo de quemas están estrictamente prohibidas.

Julio Delgado, residente de la zona, aseguró que la problemática no es nueva y que el lote se ha convertido en un basurero a cielo abierto.

“Se habían calmado, pero últimamente lo están haciendo muy seguido. Ese terreno ahora es un basurero público; siempre hay quemas. Ya lo hemos reportado constantemente y nunca aparece el responsable. Queman y desaparecen”, expresó.

Delgado agregó que, desde la entrada al sector, es evidente el foco de contaminación que representa este punto crítico.

Los residentes piden presencia de las autoridades ambientales y de control para evitar que estos hechos sigan poniendo en riesgo la salud de la comunidad y la seguridad vial, debido al humo que se extiende sobre la vía.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de la quema.