En los últimos dos años, más de 73.000 viajeros disfrutaron de las inolvidables postales de Barranquilla que se observan durante el recorrido por el río Magdalena que ofrece el Ríobus Karakalí, el cual reposa a un costado del Gran Malecón de la ciudad.

Este 15 de noviembre, el gran atractivo turístico entra en una nueva etapa, puesto que iniciará la venta de tiquetes tras brindar trayectos gratuitos desde sus inicios en diciembre del 2023. De esta manera, a partir de este sábado, el ingreso tendrá un costo de 15.000 pesos colombianos por usuario.

Le puede interesar: Usuarios de Nueva EPS, en vilo por la falta de pago a Bienestar IPS

El recaudo estará a cargo de Transmetro S.A.S., empresa que pondrá al servicio su plataforma tecnológica para garantizar una experiencia de pago segura y confiable. Cabe recordar que dicha compañía asumió desde 2024 el recaudo del Sistema de Transporte Masivo mediante la plataforma RCC-EMI, migrando con éxito a la tecnología Mifare Plus Ev2.

Por otro lado, quienes no tengan la tarjeta o necesiten recargarla, podrán hacerlo directamente en la taquilla, ubicada en el Gran Malecón, sector Puerta de Oro, donde cada persona podrá comprar máximo seis (6) tiquetes por trayecto, y los niños menores de dos años estarán exentos de pago.

Horarios del Ríobus y taquilla

Es de destacar que el Ríobus Karakalí opera de martes a domingo y festivos con las siguientes salidas: en los días hábiles, serán de 2:00 p.m. y 5:00 p.m. Y los sábados, domingos y festivos, de 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 5:00 p.m. Si el lunes es festivo, el Karakalí descansa el martes.

Por otro lado, la taquilla del Karakalí estará habilitada para que los usuarios puedan adquirir su tiquete de entrada con anticipación para las salidas del mismo día. De esta forma, sus horarios de atención serán: en los días hábiles de 12:00 m. a 5:00 p. m. Mientras que los sábados, domingos y festivos de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. y 12:30 p. m. a 5:00 p. m.

Además: La ‘Luna del Río’, a pocos días de girar

Durante el horario de atención, la taquilla prestará también el servicio de venta y recarga de tarjetas Transmetro para uso en el Sistema de Transporte Masivo. Además, los visitantes podrán comprar sus pasajes para disfrutar de la Ruta Chévere y conocer algunas de las joyas urbanas más emblemáticas de Barranquilla.

Es importante resaltar que solo se podrán adquirir tiquetes para los recorridos que salgan ese mismo día. La información oficial sobre la operación del servicio está disponible en las redes sociales de @granmaleconbaq.