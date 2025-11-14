Los barrios Villa Esperanza, 6 de Noviembre y Camilo Torres vivieron una nueva jornada de avances para la comunidad con la visita del gobernador Eduardo Verano, quien entregó más de 100 nuevos títulos de propiedad.

Con esta entrega, Polonuevo completa 1.500 familias formalmente propietarias de sus viviendas. Durante la jornada, el mandatario también verificó la culminación de los primeros 30 mejoramientos de vivienda del total de 170 que se ejecutan en el municipio como parte del programa departamental ‘Mi Casa Bacana’.

“estamos viendo el resultado de la unión de esfuerzos: vivienda digna, y oportunidades. Así se construye un Atlántico más próspero y humano”, dijo el mandatario.

Durante el recorrido casa a casa, el mandatario conoció de primera mano la satisfacción de las familias que ya disfrutan de la combinación de tres beneficios: su título de propiedad, la intervención completa de sus viviendas —con pisos, cocinas, techos y baños renovados— y la conexión gratuita a internet a través de ‘Mi Casa Bacana Digital’. Varias de ellas señalaron que hoy cuentan con el “combo completo” que les transforma la vida y les da nuevas oportunidades.

Verano destacó que estas entregas forman parte de la meta del plan de desarrollo ‘Atlántico para el Mundo’, que proyecta otorgar 20.000 títulos y, gracias a un convenio adicional con la Superintendencia de Notariado y Registro, avanzar en 10.000 trámites más, para completar 30.000 titulaciones financiadas con $30.000 millones. Con ello, las familias dejan atrás la informalidad y acceden a la seguridad jurídica de ser oficialmente propietarias de sus hogares.

El gobernador también recordó que el componente de mejoramientos del programa tiene como objetivo llegar a 10.000 intervenciones en el departamento, respaldadas por una inversión de $170.820 millones, y orientadas especialmente a garantizar espacios seguros y saludables para niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

En Polonuevo, los primeros resultados ya han generado testimonios positivos, como el de Nellys Guerrero, del barrio Camilo Torres, quien celebró recibir su mejora, su título y el servicio de internet, asegurando que sus hijos disfrutan de una vivienda digna y conectada.

“Estoy muy agradecida con todo este proyecto. Los niños están felices con su casa bonita y el internet; están muy agradecidos también por todo”, mencionó Guerero.

El alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, resaltó el alcance de estas acciones para las familias del municipio. " Ver cómo le cambian los pisos, el sistema eléctrico, los baños y además entregan titulación e internet a nuestras familias es una bendición. Este fin de año, nuestros hogares reciben una verdadera mejora en su calidad de vida”, indicó.

Por su parte, la subsecretaria de Vivienda departamental, Rocío Jiménez, explicó que el programa se desarrolla con acompañamiento técnico y social para garantizar que cada obra responda a las necesidades de las familias y perdure en el tiempo. Señaló que el equipo recorre cada municipio para intervenir el espacio más importante para los ciudadanos: la vivienda. Aseguró que el propósito central es dignificar la vida de los hogares y mejorar la salud y bienestar de los niños del Atlántico.

La visita incluyó además la inspección de las obras del nuevo Polideportivo Municipal y la Casa de la Mujer, proyectos que complementan el proceso de renovación urbana y social que avanza en Polonuevo. Estas iniciativas se suman al conjunto de intervenciones que buscan mejorar el entorno y fortalecer el tejido comunitario.

El programa de vivienda ‘Mi Casa Bacana’ se consolida como una de las apuestas más grandes de la Gobernación del Atlántico para garantizar viviendas seguras, adecuadas y asequibles. Con una inversión global de $268.820 millones, la iniciativa contempla para el periodo 2024–2027 la entrega de 30.000 títulos de propiedad, 10.000 mejoramientos de vivienda, 5.000 subsidios para adquisición de vivienda nueva y 450 viviendas nuevas, una meta que avanza con fuerza en municipios como Polonuevo.