Con el propósito de mejorar el servicio eléctrico de los usuarios, la empresa Air-e Intervenida anunció que realizará labores en el municipio de Puerto Colombia este sábado 15 de noviembre.

Le puede interesar: Estudiantes exponen apuestas ambientales en la Feria “Mi Colegio Limpio 2025”

En detalle, la compañía instalará redes eléctricas en el barrio El Ancla entre las 8:00 de la mañana y las 5:55 de la tarde, en la calle 6 con la carrera 2.

Por otra parte, en la calle 58 con la carrera 9E, en el barrio Los Cusules en Soledad, se cambiará un poste, en el horario de 9:11 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Además: Quema de basura genera alarma en lote de la Circunvalar con Carrera 46