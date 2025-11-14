Durante el tercer Congreso Nacional de Seguridad Vial, que se lleva a cabo este viernes en Barranquilla, el gobernador Eduardo Verano explicó el ambicioso plan que tiene el departamento para garantizar el desarrollo y bienestar de los usuarios que se movilizan por las vías.

“Una de las obras más importantes que tenemos son las de la circunvalar sur de Baranoa con una inversión de 8 mil millones y más de 2 kilómetros de concreto rígido que conectará la cordialidad y el centro occidente del Atlántico. También la vía Salao, uno de las vías más vulnerables de soledad por la erosión del arroyo Salao se mejoró con más de 10 metros de canalizaciones y $8 mil millones”, expuso.

En ese sentido, el mandatario dio a conocer que “son más de 2 billones de pesos en obras de conectividad y seguiremos con grandes proyectos como la ampliación de la Vía Juan Mina, la sexta entrada a Caracolí y el corredor internacional del departamento”.

Reiteró el desarrollo de más de 700 kilómetros de malla vial secundarias en los municipios del departamento.

De esta manera, Verano recalcó que “muy pronto vendrán eventos como el Giro del Atlántico, que surge de la competencia que trajo Rigo a nuestro departamento y que demostró que podemos generar desarrollo en la movilidad desde la pavimentación de vías en circuitos”.