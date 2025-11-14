Durante la agencia previa a la COP30 que se desarrolló en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, Brasil, Barranquilla reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo urbano sostenible, situado y basado en resultados.

Lea aquí: Estudiantes exponen apuestas ambientales en la Feria “Mi Colegio Limpio 2025”

En este espacio en el que participaron representantes de diferentes países, agencias multilaterales y redes internacionales, Carlos Sarabia, gerente de K-Yena, compartió la visión del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char: una ciudad que impulsa la acción climática mediante proyectos tangibles, inclusivos y con impacto social directo.

Entre las iniciativas destacadas estuvieron la modernización del alumbrado público —con el reemplazo de 47.000 luminarias de sodio por tecnología LED—, los programas de eficiencia energética en instituciones educativas y equipamientos públicos, y el desarrollo de la primera comunidad energética de la ciudad, un modelo pionero que busca garantizar un acceso equitativo a energía limpia.

Además, presentó los avances que hoy la posicionan como referente del Caribe en transición energética, restauración ecológica costera y eficiencia urbana.

Lea también: Alcalde de Baranoa solicita al Gobierno un Consejo de Seguridad tras aumento de homicidios en el municipio

“Barranquilla demuestra que es posible construir una transición energética con enfoque social, territorial y comunitario. Estos proyectos son hoy parte del compromiso del alcalde Alejandro Char por una ciudad resiliente, moderna y más sostenible”, afirmó Sarabia.

La presencia de Barranquilla en esta ruta hacia la COP30 consolida su posición como ciudad líder en innovación climática, preparada para seguir articulando alianzas y promoviendo soluciones urbanas que contribuyan a la agenda global contra el cambio climático.