El Sistema de Transporte Masivo Transmetro anunció ajustes en su horario de operación para los domingos y festivos, cambiando el despacho del último servicio troncal que se dirige al Portal de Soledad, así como la hora de finalización de algunas rutas alimentadoras.

Lea más: Tres instituciones distritales de Barranquilla son reconocidos como colegios bilingües nacionales

A partir del domingo 16 de noviembre, el servicio troncal S1, con destino al Portal de Soledad, tendrá su último despacho a las 8:30 p.m., mientras que el primero saldrá a las 5:43 a.m. El inicio general de la operación se mantiene sin cambios, desde las 5:30 a.m., con las rutas R1 hacia Joe Arroyo y B1 hacia el Parque Cultural del Caribe.

En cuanto a las rutas alimentadoras los domingos y festivos A1-2 Carrera Ocho, A1-4 La Magdalena, A3-1 Villa Katanga, A6-5 Carrizal, A7-3 Carrera 38 y A7-4 Los Andes finalizarán su recorrido de forma anticipada con un último despacho a las 7:00 p.m.

Le puede interesar: Juzgado mantiene elección de Leyton Barrios en la rectoría de Uniatlántico

El sistema precisó que los días hábiles y los sábados mantendrán sus horarios habituales de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y los sábados de 5:00 a.m. a 9:30 p.m. Respectivamente.

Transmetro invito a los usuarios a planificar sus desplazamientos y a consultar los horarios actualizados antes de movilizarse. A través de la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o visitar las redes sociales oficiales del Sistema @transmetrobaq.