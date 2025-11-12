A través de una resolución, la alcaldía Distrital de Barranquilla oficializó el reconocimiento de las Instituciones Educativas Distritales (IED) María Cano y Nueva Granada como colegios bilingües nacionales, que se suman al IED Técnica Bilingüe Jorge Nicolás Abello, el primero en alcanzar esta distinción.

El alcalde Alejandro Char celebró esta distinción y aseguró que en Barranquilla se le esta dando las herramientas necesarias a los estudiantes.

“Celebramos que dos instituciones públicas de nuestra ciudad se suman al listado de colegios oficiales bilingües del país, demostrando nuestro compromiso con la educación de calidad para nuestros niños y jóvenes; así les damos las herramientas necesarias para cumplir sus sueños y transformar su futuro”, expresó.

Leer más: Estos son los barrios que estarán sin agua este miércoles 12 de noviembre

Para la secretaria de Educación, Paola Amar, este es un nuevo hito de la Política Pública de Bilingüismo 2022–2030 ‘Barranquilla Bilingüe’.

Señaló: “Este reconocimiento es el resultado de una política pública sólida, con visión a largo plazo y basada en la calidad. En Barranquilla el inglés es un derecho, no un privilegio. Nuestros estudiantes están abriendo puertas al mundo con su talento y su esfuerzo”.

En este encuentro se llevó a cabo un conversatorio con estudiantes, docentes y directivos docentes de las tres instituciones educativas distritales reconocidas como colegios bilingües nacionales, quienes compartieron las experiencias y logros académicos que las llevaron a alcanzar este importante reconocimiento.

Las rectoras Alexis Sandra Flórez Albor (IED Técnica Bilingüe Jorge Nicolás Abello), Eugenia Marín de Gravinni (IED para el Desarrollo Humano María Cano) y Ruth Sofía Rubio Gambín (IDDI Nueva Granada) coincidieron en destacar el trabajo articulado entre docentes, estudiantes y familias, así como el acompañamiento permanente de la Secretaría Distrital de Educación para fortalecer la enseñanza del inglés en las aulas.

“Este reconocimiento es fruto del compromiso, la innovación pedagógica y la pasión de nuestros equipos docentes. Demostramos que en la educación pública de Barranquilla se forman ciudadanos globales, capaces de comunicarse con el mundo desde su identidad local”, expresaron conjuntamente las rectoras durante el conversatorio.

Le puede interesar: Más de 100 pilotos de karts participarán en el Gran Premio Electrolit del Caribe: será este fin de semana en Barranquilla

También se proyectó un video conmemorativo de los tres años de implementación de la Política Pública de Bilingüismo, que ha beneficiado a más de 157.239 estudiantes y 3.718 docentes. Asimismo, se destacó la cooperación internacional con el British Council en Colombia, el fortalecimiento de la formación docente y la mejora sostenida de los resultados en el componente de inglés de las Pruebas Saber.

De acuerdo con los resultados de las Pruebas Saber 2025, Barranquilla es, entre las cuatro ciudades principales del país, la que tiene mayor porcentaje de estudiantes entre los dos niveles más altos, B+ y B1, con un 15%; le sigue Bogotá con 12%. Cali y Medellín no tienen estudiantes en el nivel B+ sino en el B1 y es de 8% y 10%, respectivamente.

Beneficios para los estudiantes

El avance hacia la implementación de colegios bilingües ofrece múltiples ventajas para los niños y jóvenes de Barranquilla, entre las que se destacan el mayor dominio del inglés, un idioma clave para la educación superior y el mercado laboral; el desarrollo del pensamiento crítico y de las habilidades de resolución de problemas en contextos globales; el acceso a mejores oportunidades académicas y laborales, tanto dentro como fuera del país; y la formación intercultural, que amplía su visión del mundo y fortalece su identidad nacional y global.