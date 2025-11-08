Como parte de los resultados concretos derivados de la Cumbre Celac-Unión Europea, que se llevará a cabo desde este domingo en la ciudad de Santa Marta, el Gobierno nacional anunció la instalación de equipos de control migratorio biométrico (BIOMIG) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, los cuales ya se implementan con éxito en otros sectores del país y han consolidado el desarrollo turístico de los territorios.

Esta modernización busca incrementar la capacidad operativa de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, así ofrecer un servicio más ágil, seguro y moderno a los pasajeros nacionales e internacionales que transitan por la terminal aérea.

Además, el sistema BIOMIG permitirá agilizar los procesos de control migratorio mediante tecnología biométrica de reconocimiento de iris o rostro, garantizando mayor eficiencia y seguridad en la identificación de los viajeros.

“Con la implementación de BIOMIG en Santa Marta se fortalece la presencia institucional del Estado en los puntos de entrada y salida del país, garantizando una migración ordenada, regulada y segura, y al mismo tiempo apoyamos la conectividad y proyección internacional de la región Caribe”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Migración Colombia proyecta extender progresivamente esta tecnología a más terminales aéreas y terrestres, en cumplimiento de la política del Gobierno Nacional de modernizar los servicios públicos y fortalecer la gestión migratoria con estándares internacionales.

Cabe resaltar que durante el acto de instalación del nuevo sistema BIOMIG desde el aeropuerto samario se contó con la participación del director de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y Retorno (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Ricardo Fernández.

Por otro lado, también estuvieron presentes la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero; el gerente general (e) de Fontur, Félix Gonzalo Ojeda; y autoridades locales como el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George; el secretario de Seguridad, Jorge Bernal; el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos José Jaramillo; y el director del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), José Domingo Dávila.