Malambo cuenta desde ahora con su primera Sala de Denuncias de la Fiscalía General de la Nación, inaugurada gracias a la firma de dos convenios interadministrativos entre la entidad y la Alcaldía Municipal.

Con la puesta en marcha de estos acuerdos, la alcaldesa Yenis Orozco Bonnet destacó que se fortalecerá el acceso a la justicia y la atención a víctimas en el territorio, reafirmando el compromiso de su administración de acercar la justicia a los ciudadanos, garantizando una atención más humana, oportuna y confiable para quienes requieran presentar una denuncia.

“Antes tocaba ir hasta Soledad a denunciar, y muchas veces las personas eran devueltas o no sabían a dónde dirigirse. Hoy contamos con dos funcionarias en Malambo que estarán atendiendo y acompañando a cada ciudadano en su proceso desde el inicio del caso”, puntualizó la mandataria.

La alcaldesa explicó que este convenio representa un paso importante para evitar la revictimización de quienes buscan ser escuchados y acompañados durante su proceso judicial, fortaleciendo la relación entre la comunidad y las instituciones de justicia.

El primer convenio corresponde a la recepción de denuncias, mediante el cual la Administración Municipal dispuso dos profesionales en derecho que, bajo la orientación y supervisión de la Fiscalía, brindan atención directa a los ciudadanos en la unidad de fiscalías de Malambo.

El segundo convenio, suscrito entre la Secretaría de Tránsito de Malambo y la Fiscalía General de la Nación, permite una atención más eficiente en los casos de delitos culposos por accidentes de tránsito (SPOA). Los agentes de tránsito, previamente capacitados por la Fiscalía, están facultados para recepcionar denuncias y custodiar elementos materiales probatorios, fortaleciendo así los procesos de investigación y la respuesta institucional.

Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte, Sergio Donado, resaltó la importancia de este avance al señalar que, por primera vez, el municipio podrá realizar estas diligencias directamente desde su territorio, evitando traslados a otros municipios y garantizando una respuesta más ágil en los casos de accidentes.

“Con esta articulación fortalecemos el trabajo investigativo y acercamos la justicia a los malamberos. Hoy todo el proceso se puede adelantar desde nuestro propio municipio”, afirmó Donado.