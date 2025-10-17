Con la presencia de 150 estudiantes entre personeros y líderes escolares de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla, se realizó un nuevo Encuentro de Personeros Escolares de Barranquilla esta semana.

Durante el evento, que tuvo como escenario el Hotel Country International, se presentaron 10 ponencias o proyectos basados en tres ejes temáticos, los cuales eran; salud mental en los jóvenes, convivencia y manejo de conflictos en el sector escolar y participación ciudadana y democrática en la juventud.

En ese sentido, bajo la dirección del personero Distrital, Miguel Ángel Álzate, se escogió la mejor ponencia de cada tema y se premió a 3 estudiantes, entre los cuales se encuentran Daniela Rodríguez, Personera del colegio Alexander Von Humboldt, con el tema de Participación Ciudadana y Democrática en la juventud; Dylan Peña, Personero del colegio Jorge Nicolás Abello, con el tema “Salud mental en los jóvenes” y Elías Contreras, Personero del colegio Pies Descalzos, con el tema “Convivencia y manejo de conflictos en el entorno escolar.

Tal como lo expuso el personero, habrá una articulación conjunta para “materializar las propuestas ganadoras en cada uno de sus colegios, y pasar “de las ideas a la acción” entregando todo el apoyo a los estudiantes de la ciudad”.

De igual manera, Álzate resaltó que: “para la Personería Distrital, es importante el aporte que los líderes escolares puedan realizar en sus entornos como agentes de cambio. Es necesario empoderar a nuestros jóvenes para que sean ellos quienes asuman la solución de problemas que más afectan a los niños, niñas y adolescentes”.

Cabe resaltar que entre el jurado que escogió las mejoras ponencias de los personeros estuvo el registrador especial de la ciudad de Barranquilla, Johan Ariza Movilla; José Ovalle Romero, Gerente Departamental del Atlántico de la Contraloría General de la República y María Margarita Acosta, Gerente de “Magno Comunicaciones y Marketing”.