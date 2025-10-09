Ante escasez de gas, el Gobierno le tira la pelota a productores

A través de una circular emitida en la tarde de este miércoles, el Ministerio de Minas y Energía estableció las cantidades requeridas de gas natural y las fuentes de suministro priorizadas para atender la demanda eléctrica del país durante los cinco días de mantenimiento de la planta regasificadora de SPEC.

Minminas pide a Ecopetrol que entregue gas adicional a térmicos por mantenimiento de Spec

La medida tiene como propósito asegurar el abastecimiento continuo de energía eléctrica en la región Caribe mientras se ejecutan los trabajos de mantenimiento en la terminal, la cual no podrá recibir ni procesar gas natural importado durante ese periodo.

En la circular –firmada por la ministra (e) Karen Schutt Esmeral– se establecen los campos y empresas que harán el aporte de gas natural durante este periodo. Se destaca la participación de firmas como Ecopetrol S.A., Hocol S.A., MKMS Enerji Sucursal Colombia, Petrosantander, y CNE Oil & Gas, entre otras.

En el documento también se establecen las condiciones para la contratación de este gas natural. De tal manera que se pueden negociar bajo la modalidad de “cantidades liberadas de gas natural de cualquier fuente de suministro ante eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña”.

En ese sentido, en el documento se establece que los agentes de generación térmica solicitarán, a más tardar este jueves, a los transportadores de gas natural su intención para contratar la capacidad disponible.

“En caso de que no haya disponibilidad, el transportador deberá suspender los contratos de transporte respetando la priorización definida en la Resolución 40418 de 2025, iniciando por los contratos de transporte con interrupciones, a excepción de los que tengan las mismas plantas de generación térmica suscritos, para contratar y registrar aquellos destinados a las plantas de generación termoeléctrica necesarias para el abastecimiento de energía eléctrica”, se lee en uno de los apartes.

Gremios, a la espera de decisión sobre racionamiento de gas: ¿habrá apagón en el Caribe?

La circular también precisa que si antes del 10 de octubre se liberan nuevas cantidades de gas o se habilitan volúmenes adicionales estos deberán ser ofrecidos con prioridad a los generadores térmicos que atienden la demanda eléctrica del área Caribe 2, bajo las mismas condiciones establecidas en los días previos.

Solicitud a Ecopetrol

Previamente, el Ministerio de Minas y Energía envió una carta al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para solicitar la entrega adicional de gas natural a las plantas térmicas del Caribe colombiano para garantizar el suministro de energía eléctrica durante los días del mantenimiento de la planta regasificadora de Spec.

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso EL HERALDO en primicia, se establece que para el viernes se requerirán 74,9 GBTU, mientras que para el sábado serán 72,5 GTBU. El domingo, por su parte, se contempla la entrega de 68,9 GBTU para las plantas térmicas, así como 68,9 GBTU para el lunes festivo.

La mayor cantidad de gas, que corresponde a 111,5 GTBU, será despachado para el martes 14 de octubre, que coincide con el último día de mantenimiento a la planta regasificadora que se encuentra ubicada en Cartagena.

“Aclaramos que las cantidades aquí solicitadas corresponden al esfuerzo adicional que se solicita a Ecopetrol con respecto al gas que usualmente suministra para el abastecimiento de la demanda de gas del país”, se lee en la misiva firmada por Karen Schutt Esmeral, ministra encargada de Minas y Energía.

Es de anotar que el Gobierno ya había anunciado una serie de resoluciones para establecer el marco operativo para garantizar el abastecimiento de energía en este periodo.

“Estamos actuando de manera preventiva, articulada y técnica para garantizar que el mantenimiento programado de SPEC se realice sin afectar el suministro a los hogares y empresas del Caribe. Esta es una muestra de cómo la planeación y la coordinación institucional fortalecen la seguridad energética del país”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

La visión de los gremios frente a las medidas del Gobierno

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó a EL HERALDO que el Ministerio de Minas y Energía está trasladando al productor la responsabilidad de realizar el racionamiento de gas.

“El documento no dice a quién se le tiene que quitar, por lo que, al final del día, están poniendo en la cabeza del productor la responsabilidad de dejar de honrar los contratos con los industriales, que son la demanda no priorizada”, dijo.

Además, mencionó que “la mayoría de ese gas proviene de Cusiana y Cupiagua, por lo tanto es necesario incluir a los transportadores en la discusión”.

Por su parte, Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, expresó que el racionamiento que causa el mantenimiento de la regasificadora de SPEC ha conllevado a que “estén tratando de liberar algo de gas para evitar esta condición de demanda no atendida en electricidad, causando demanda no atendida en gas. Esto afecta la producción económica industrial nacional”.