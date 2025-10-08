A pesar de que el Gobierno nacional determinó un racionamiento de gas para el sector industrial para garantizar el suministro a las plantas térmicas que soportan la atención de la demanda energética en el país, existe incertidumbre debido a que el Ministerio de Minas y Energía no ha definido el esquema que se aplicará para dar cumplimiento a esta decisión.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró a EL HERALDO que solamente se ha logrado asegurar el 35 % del gas necesario para la operación del parque térmico entre este viernes y el martes de la próxima semana. De esta manera, el 65 % del gas debería ser cubierto con el racionamiento al sector industrial.

“Desde el Ministerio de Minas y Energía deben tomar una decisión en la tarde de este miércoles de a quién le va a quitar el gas o a quién no le va a permitir usar el gas durante el fin de semana para que se lo entreguen a los térmicos, que pagarán ese gas para poder producir energía”, sostuvo el líder gremial.

Puso de presente que, de no tomarse una decisión, las plantas térmicas presentarán sus ofertas de producción de energía con el 35 % del gas que se tiene seguro, lo que podría incidir en un racionamiento de energía para el Caribe colombiano.

“Las térmicas van a decir yo solamente puedo ofrecer el 35 % para cubrir las necesidades del sistema nacional. Entonces le tocará a XM y al Consejo Nacional de Operación tomar la decisión de racionar desde el lado eléctrico, porque no habrá energía suficiente para poder atender la región Caribe desde el viernes”, enfatizó.

Solicitud a Ecopetrol

Este miércoles, el Ministerio de Minas y Energía envió una carta al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para solicitar la entrega adicional de gas natural a las plantas térmicas del Caribe colombiano para garantizar el suministro de energía eléctrica durante los días del mantenimiento de la planta regasificadora de Spec.

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso EL HERALDO en primicia, se establece que para el viernes se requerirán 74,9 GBTU, mientras que para el sábado serán 72,5 GTBU. El domingo, por su parte, se contempla la entrega de 68,9 GBTU para las plantas térmicas, así como 68,9 GBTU para el lunes festivo.

La mayor cantidad de gas, que corresponde a 111,5 GTBU, será despachado para el martes 14 de octubre, que coincide con el último día de mantenimiento a la planta regasificadora que se encuentra ubicada en Cartagena.

“Aclaramos que las cantidades aquí solicitadas corresponden al esfuerzo adicional que se solicita a Ecopetrol con respecto al gas que usualmente suministra para el abastecimiento de la demanda de gas del país”, se lee en la misiva firmada por Karen Schutt Esmeral, ministra encargada de Minas y Energía.