A las 11:00 de la mañana de este sábado se restableció el bombeo de agua por parte de la empresa Aguas de Malambo, tras superar una emergencia eléctrica que los había llevado a suspender el servicio hacia la población atlanticense.

El daño del sistema de energía fue atendido por la empresa Air-e, tras lo cual se pudieron reiniciar las labores que bombeo que estuvieron suspendidas por espacio de alrededor de tres horas.

Por tal motivo, Aguas de Malambo informó a la comunidad que “una vez restablecido el fluido eléctrico en la Bocatoma, se iniciaron las labores por parte de nuestro personal operativo y en este momento se inicia el restablecimiento del servicio de acueducto para todo el municipio de Malambo”.

Así mismo: “la empresa recuerda a sus usuarios que el restablecimiento del servicio se da de manera gradual mientras las redes recuperan sus niveles óptimos” y por otro lado “Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados los cuales obedecen a situaciones externas que impactan la normal operación a nuestros sistemas”.