Por la intensa jornada de lluvias que azotó al municipio de Soledad en la noche del lunes 29 de septiembre y en la madrugada del martes 30, más de 380 familias se vieron afectadas y se presentaron daños en distintos barrios de la ciudad.

Frente a esta emergencia, la administración municipal informó que la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez activó de inmediato los protocolos de atención y asistencia humanitaria. De esta manera, desde primeras horas de la mañana, la Secretaría de Gobierno, liderada por el coronel Carlos Valencia, junto con la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, dirigida por el ingeniero Alexis Rodríguez, desplegó una brigada conformada por 11 grupos especializados.

Dichos equipos recorrieron los sectores más afectados con el fin de levantar un censo preliminar y evaluar de manera directa los daños ocasionados por los desbordamientos de los arroyos que atraviesan la ciudad.

Hasta el momento, la entidad territorial confirmó un registro parcial de más de 380 viviendas y familias damnificadas, cifra que, informan, podría aumentar en la medida en que avancen las verificaciones.

Por otro lado, como parte de la respuesta inicial, la administración municipal anunció la entrega de ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias, en cumplimiento de la política nacional de gestión de riesgos y desastres.

Dentro de los barrios más impactados se encuentran 12 de Octubre, La María, 7 de Agosto, Pumarejo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, El Tiburón, Cachimbero, La Bonga, Villa Soledad y Villa Valentina.

Sostuvieron que, en ellos, las brigadas municipales han adelantado visitas para identificar necesidades inmediatas, priorizando la asistencia a las familias que resultaron con mayores afectaciones en sus viviendas y enseres.

Próximas acciones

Además de las ayudas humanitarias inmediatas, la Alcaldía de Soledad informó que en los próximos días se avanzará con la implementación de brigadas de salud y asistencia sanitaria, dirigidas a las familias más vulnerables. Estas acciones buscan prevenir la propagación de enfermedades y garantizar condiciones dignas de atención tras la emergencia.

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez reiteró que la administración municipal está comprometida en brindar acompañamiento constante a las comunidades afectadas.

“Los soledeños no están solos. Nuestra misión es respaldarlos en cada situación difícil y trabajar sin descanso para garantizarles tranquilidad y bienestar, incluso en medio de las adversidades climáticas”, expresó la mandataria.

Denuncia en Villa Valentina

Durante el recorrido en el barrio Villa Valentina, la Junta de Acción Comunal elevó una denuncia pública relacionada con la permanencia de maquinarias pesadas en estado de abandono dentro del cauce del arroyo.

Según explicó Telmo Villalba, miembro de la directiva comunitaria, estos equipos fueron dejados tras una obra de alcantarillado inconclusa de la Gobernación del Atlántico.

“La presencia de estas máquinas en el arroyo impide la circulación normal del agua, y cuando llueve, las crecientes se desbordan con mayor fuerza, afectando directamente a nuestras viviendas”, declaró Villalba, evidenciando la preocupación de los habitantes por esta situación.

Frente a esta denuncia, el secretario de Gobierno, coronel Carlos Valencia, anunció que la administración local ya realizó una exigencia formal a la Gobernación del Atlántico y a la CRA para que se retiren dichas maquinarias.

“Necesitamos que estas estructuras sean movidas con urgencia para evitar que el problema se agrave, especialmente ahora que estamos entrando en una temporada de lluvias intensas”, puntualizó Valencia.