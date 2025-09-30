Todo un misterio envuelve la desaparición de un niño en Soledad 2000 que, al parecer, cayó en el arroyo El Platanal y fue arrastrado por el mismo durante la tarde-noche del lunes 29 de septiembre.

Le puede interesar: Emergencias por las fuertes lluvias del lunes en Barranquilla: bomberos reportan árboles caídos en distintos sectores

Hasta el momento, se desconoce el paradero del pequeño, su identidad y el pronunciamiento de sus padres. Los únicos testigos serían los habitantes del sector, quienes se alarmaron al escuchar los gritos “desgarradores” de los demás niños al ver cómo el arroyo arrastraba a su amigo.

Según la habitante Damaris de la Torre, los hechos acontecieron hacia las 6:30 de la tarde. La lluvia que cayó sobre el municipio y Barranquilla fue fuerte, incluso acompañada de tormentas eléctricas, lo que propició que el arroyo creciera.

De acuerdo con el relato de la residente, los pequeños, que estaban jugando fútbol, se acercaron a observar de cerca el arroyo. Fue cuando el pequeño, que estiman debe tener 13 años, perdió el equilibrio y cayó en las voraces corrientes del caudal.

Además: Con 110 motocicletas se fortalece a la fuerza pública en el Atlántico: gobernador Verano

“Sus compañeritos comenzaron a gritar. Todos salimos a mirar y lo vimos: el niño iba arrastrado por la corriente. No sé en realidad cuántos estaban allí, pero sí eran varios que lo acompañaban”, contó de la Torre, aún con notoria angustia.

Y añadió: “Todo el mundo salió corriendo, estábamos ahí, pero ¿qué podíamos hacer? Ya el niño ni se veía. Ese arroyo llevaba demasiada fuerza, todo estaba tapado; el agua se salió del borde".

Damaris detalló que los jóvenes no son del barrio y que podrían vivir en Villa Adela, ya que siempre vienen al polideportivo a jugar fútbol en la zona.