Colombia avanza en la construcción de proyectos solares y eólicos. El Caribe, por sus intensos vientos y su alta radiación, la convierte en potencia energética para abastecer no solo a la región, sino al país y hasta para exportar.

Sin embargo, estos beneficios no son suficientes. Es por ello que los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (Saeb) son fundamentales para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.

Su función principal es almacenar la energía renovable con características de intermitencia, como la solar y la eólica, en las horas y condiciones de mayor generación, y liberarla cuando más se necesita. En el caso de Colombia, ese momento corresponde a la franja entre las 6:00 y las 9:00 p.m.