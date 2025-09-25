Durante la Convención Internacional de Seguros 2025, que se adelanta en Cartagena hasta este viernes, el superintendente financiero César Ferrari abrió la posibilidad a un posible aumento de las tarifas del SOAT para los motociclistas en el país.

Según el funcionario, es “sensato” que este sector contribuya a las necesidades fiscales del país.

“Lo que se nos presenta actualmente es un problema de política fiscal, porque es evidente que hay una falta de ingresos fiscales porque de repente hay unos subsidios para determinados sujetos, en este caso las motocicletas. Lo sensato ser en todo caso propiciar un aumento del SOAT para algunas, pero no digo para la totalidad”, dijo.

Ferrari se sinceró al mencionar que no hay una fórmula exacta para calcular esta medida, pero trataremos de hacer los análisis respectivos”.

De esta manera, el superfinanciero informó que a final de año se entregará un balance que determinará estas medidas.

Cabe resaltar que desde Fasecolda se hizo un llamado los pasados días a la Superfinanciera para mantener una suficiencia tarifaria para el SOAT.