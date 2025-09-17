A través de la Resolución 0418 del 17 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energía adoptó una serie de medidas para garantizar el abastecimiento de gas natural y energía eléctrica durante el mantenimiento programado en la Planta de Regasificación de Cartagena (SPEC LNG), que se llevará a cabo entre el 10 y el 14 de octubre de este año.

Con estas medidas, el Gobierno busca asegurar la atención de la demanda esencial de gas natural —usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, Gas Natural Vehicular (GNV) y refinerías— y del servicio público de energía eléctrica en el área Caribe 2, minimizando cualquier riesgo de desabastecimiento.

“El ministerio, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del sector, estableció un orden de prioridad en la atención de la demanda y fijó lineamientos para la comercialización y disponibilidad del gas, con el fin de mantener la estabilidad del sistema energético nacional”, expresó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La cartera de Energía y el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas) realizan monitoreo permanente de la situación, en articulación con los agentes del mercado y las autoridades competentes, para garantizar un suministro seguro y confiable durante el periodo de mantenimiento.

Con estas medidas, aseguró el Gobierno nacional reafirma su compromiso de garantizar la continuidad del servicio público esencial de gas y energía eléctrica para todos los colombianos.