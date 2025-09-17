En el sector de la Ciudadela 20 de julio se viene adelantando la construcción de tres nuevos parques para mejorar la calidad de vidas de la comunidad y los sectores aledaños.

En ese sentido, el alcalde Alejandro Char hizo entrega este miércoles de uno de ellos; el parque Los Muñecos, que cuenta con gimnasios biosaludables, zonas de recreación para niños, y zonas verdes para el disfrute de las familias.

“Con los niños y vecinos de este sector hemos creado una relación cariñosa y solidaria, y nada más en este sector hay tres parques que estamos haciendo. Este es el primero que entregamos, que es Los Muñecos, un espacio de bienestar, seguridad y unión para la comunidad. Esto era una zona baldía, pero ahora va a tener iluminación y valorizar las casas del sector”, comentó.

Agregó que: “con los impuestos de los barranquilleros invertimos $1.200 millones para este sector y no solo eso, también pavimentamos las calles de alrededor para dignificar la vida de los adultos mayores y la niñez”.

El mandatario distrital también mencionó que” estamos muy cerca de entregar los parques aledaños como Los Canosos, o el de Los Tubos que será el más grande de todos”.

Por otro lado, Char resaltó el progreso que traen estos espacios para la ciudad.

“A Barranquilla nadie la para. No hay ninguna administración en el país que tenga más plata que nosotros y haga más o invierta lo que nosotros hacemos. Cada día estamos entregando un nuevo parque, pavimentando calles, y haciendo cosas nuevas”.

Seguidamente, sostuvo que: aquí en Barranquilla hablamos poquito y hacemos bastante, no somos como esos que vienen aquí a veces y no entregan ni un pupitre”

Finalmente, el alcalde invitó a la ciudadanía a cuidar el parque y los espacios de la ciudad.

“Nosotros hacemos estos parques para que cuiden a sus hijos y los pongan a recrearse y no empiecen a delinquir, porque es muy fácil que ahora les entreguen a los pelaos plata para entrar en malos pasos, y nosotros lo queremos impedir con más parques, educación en los barrios, comida para los niños, sin embargo, el trabajo principal es el de los padres”, comentó.

Impacto en la comunidad

José Daza, joven que reside en el sector, contó que el nuevo parque beneficiará a toda la niñez y tercera edad de la Ciudadela 20 de Julio y los sectores aledaños.

“Acá en esta zona residen varias personas del barrio Galán, Los Laureles y otros barrios, y también hay muchos colegios, así que los más beneficiados son los niños. Le damos gracias a Dios y nuestro alcalde por esta gran obra”, comentó.

