En el marco del XIV Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, el alcalde Alejandro Char hizo entrega este miércoles 17 de septiembre de un nuevo equipo de radiolocalización para el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el cual será usado para combatir delitos de extorsión y secuestro.

Esto se cumple como parte del compromiso de la Administración distrital de robustecer con las mejores herramientas a la Policía Metropolitana para el cumplimiento de sus funciones. Así lo aseguró a través de su cuenta de X al expresar:

“¡Entregamos un nuevo software radiolocalizador Raptor para seguir combatiendo la extorsión! El Gaula de la Policía ya cuenta con una nueva herramienta que tiene la capacidad de ubicar los celulares desde los cuales los delincuentes están haciendo sus llamadas para extorsionar, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Con una inversión total de casi $4.000 millones, Barranquilla ya cuenta con la mejor tecnología para combatir la delincuencia: un software para la extracción y recuperación de datos en dispositivos móviles, que ya está en funcionamiento y dando importantes resultados contra el crimen organizado; y otro de geolocalización para reforzar la lucha contra la extorsión”.

El equipo puesto al servicio es una solución táctica para operaciones de inteligencia con el fin de identificar y ubicar dispositivos en las diferentes tecnologías de comunicaciones. Esta plataforma actualmente es utilizada por grupos de inteligencia y Policía Judicial en varios países para combatir el crimen organizado.

Acerca de los nuevos equipos tecnológicos para robustecer la labor investigativa, el mandatario señaló: “Nada más hablarle de dos equipos, uno que extrae toda la información que está en un celular, o sea, cuando capturamos a un bandido de estos y le quitamos el celular, podemos saber, así tenga mil claves, todo lo que está encriptado. Esa es información, eso es insumo para poder judicializar el día de mañana. Y no siendo poco lo anterior, también estamos entregando otro equipo, que es un radiolocalizador, bien importante, porque más allá de que tengamos la información o no, o si no tenemos el celular, ya sabemos dónde está el celular, en manos de quién y dónde está ubicado ese celular que te está extorsionando”.

En ese sentido, el despliegue y la movilidad del equipo permiten, de forma rápida, la instalación tanto en aeronaves como en vehículos en tierra, ya que es un equipo compacto y táctico sin necesidad de inversores o interfaces adicionales.

El equipo detecta la información real de las estaciones bases de cada operador y su tecnología, permitiendo identificar intensidades de señal, celdas, LAC y TAC, según el registro de la autoridad.

Cortes Equipos entregados por el alcalde Alejandro Char al Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Sobre el congreso

Con la participación de autoridades de la Policía Nacional, así como autoridades de países invitados y expertos en materia de seguridad, avanza este congreso en el que se tratan diversos temas como la extorsión y el secuestro.

Al respecto, el mandatario distrital manifestó: “Lo importante es que múltiples países estén en un foro donde se trata el tema de la extorsión, el tema del secuestro. La Policía Nacional hizo una convocatoria con nosotros, y trayendo a los expertos en estos temas para que se hablara de ese tema en Barranquilla. Tenemos entonces con nosotros a toda la inteligencia nacional, a la Policía Nacional, al GAULA, antisecuestro, antiextorsión, con nosotros aquí en Barranquilla, y en este marco hemos aprovechado el gobernador y mi persona para entregarle unos equipos que no se tenían aquí en el Caribe colombiano”.