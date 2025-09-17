Como parte de las acciones de mejora del servicio de energía, personal técnico de la empresa Air-e Intervenida adelantará este jueves 18 de septiembre trabajos en el circuito Florida, que beneficiarán a varios sectores del norte de Barranquilla.

Las labores se desarrollarán con breves interrupciones programadas en diferentes puntos de la ciudad. En el barrio Las Colinas, específicamente en la carrera 28A con calle 79C, los trabajos se cumplirán de 8:00 a 8:55 de la mañana. Posteriormente, en Mercedes Sur, en la calle 79A con carrera 33, la suspensión será de 9:01 a 9:56 de la mañana.

En el barrio Florida, las labores están programadas en la calle 80 con carrera 35C entre las 10:02 y las 10:57 de la mañana. Luego, en el barrio Los Jobos, en la carrera 41D con calle 78C, los trabajos se ejecutarán de 11:03 a 11:58 de la mañana.

En el sector de Ciudad Jardín, se trabajará en la calle 80 con carrera 42A entre las 12:04 y las 12:48 del mediodía, mientras que en la calle 80 con carrera 39 la intervención se cumplirá de 2:45 a 3:46 de la tarde. Asimismo, en el barrio Las Terrazas, sobre la carrera 35D con calle 81, se realizarán labores de 1:44 a 2:40 de la tarde.

De manera simultánea, en el municipio de Puerto Colombia se adelantará el cambio de un poste en la calle 17B con carrera 3D, en el barrio Las Margaritas, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Con estas intervenciones, Air-e busca fortalecer la calidad y continuidad del servicio de energía en la región, minimizando riesgos de fallas y mejorando la prestación para los usuarios.