Con más inversión en seguridad se sigue fortaleciendo la lucha contra la extorsión en Barranquilla. El alcalde Alejandro Char anunció este miércoles en medio del XIV Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, la llegada de un nuevo software radiolocalizador Raptor por cerca de $4 mil millones para combatir la criminalidad.

“¡Entregamos un nuevo software radiolocalizador Raptor para seguir combatiendo la extorsión! El Gaula de la Policía ya cuenta con una nueva herramienta que tiene la capacidad de ubicar los celulares desde los cuales los delincuentes están haciendo sus llamadas para extorsionar, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Con una inversión total de casi $4.000 millones.

Agregó que: “Barranquilla ya cuenta con la mejor tecnología para combatir la delincuencia: ya tenemos un software para la extracción y recuperación de datos en dispositivos móviles, que ya está en funcionamiento y dando importantes resultados contra el crimen organizado; y otro de geolocalización para reforzar la lucha contra la extorsión”.

El mandatario distrital puso de presente que estos equipos tienen como objetivo fortalecer la labor investigativa de la Policía Metropolitana.

“El equipo puesto al servicio es una solución táctica para operaciones de inteligencia con el fin de identificar y ubicar dispositivos en las diferentes tecnologías de comunicaciones. Esta plataforma actualmente es utilizada por grupos de inteligencia y Policía Judicial en varios países para combatir el crimen organizado.

Explicó, además, su funcionamiento: “hay uno que extrae toda la información que está en un celular, o sea, cuando capturamos a un bandido de estos y le quitamos el celular, podemos saber, así tenga mil claves, todo lo que está encriptado. Esa es información, eso es insumo para poder judicializar el día de mañana”.

Char también señaló la importancia del radiolocalizador Raptor: “el equipo ayuda a que más allá de que tengamos la información o no, o si no tenemos el celular, ya sabemos dónde está el celular, en manos de quién y dónde está ubicado ese celular que te está extorsionando”.

En ese sentido, fue enfático en que el despliegue y la movilidad del equipo permite, de forma rápida, tanto la instalación en aeronaves como en vehículos en tierra, ya que es un equipo compacto y táctico sin necesidad de inversores o interfaces adicionales.

Adicionalmente, el equipo detecta la información real de las estaciones bases de cada operador y su tecnología, permitiendo identificar intensidades de señal, celdas, LAC y TAC, etc.

Con respecto al tema de la seguridad en el Distrito de Barranquilla, el alcalde resaltó la importancia de espacios como el Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión.

“Lo importante es que múltiples países estén en un foro donde se trata el tema de la extorsión, el tema del secuestro. La Policía Nacional hizo una convocatoria con nosotros, y trayendo a los expertos en estos temas para que se hablara de ese tema en Barranquilla. Tenemos entonces con nosotros a toda la inteligencia nacional, a la Policía Nacional, al GAULA, antisecuestro, antiextorsión, con nosotros aquí en Barranquilla, y en este marco hemos aprovechado el gobernador y mi persona para entregarle unos equipos que no se tenían aquí en el Caribe colombiano”, dijo.

