Adama, una empresa israelí dedicada a la fabricación de fertilizantes y plaguicidas para el sector agrícola, inauguró hoy su nueva planta en la Zona Franca de Barranquilla, consolidando a la región como un eje estratégico para sus operaciones en Latinoamérica.

“Si uno quiere hacer patria debe estar ubicado en el Atlántico, y no solamente por la posibilidad de estar en una zona franca, es la ubicación geográfica de frente al océano, es la capacidad de exportar el fundamento de todo lo que producimos”, expresó Luz Amanda Copete, gerente general de Adama Colombia.

La nueva planta, diseñada con talento colombiano y equipada con tecnología de punta, se enfocará en la producción de agroquímicos formulados con estándares internacionales, con una capacidad inicial de 10.000 toneladas anuales destinadas al mercado brasileño.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, junto con su equipo de Desarrollo Económico, acompañó la inauguración y entregó una placa conmemorativa que nombra a Adama “Embajador Atlántico para el Mundo”.

La secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, señaló que la llegada de Adama refuerza la visión del gobierno departamental de atraer inversión privada para impulsar el dinamismo económico y la transformación social. “La inversión privada, acompañada de políticas públicas sólidas, es la llave para seguir construyendo un departamento competitivo, innovador y abierto al mundo”, afirmó.

Óscar Rodríguez, gerente de Supply Chain Andinos Norte de Adama, subrayó el valor del capital humano local. “Estamos muy orgullosos porque este ha sido el esfuerzo del talento colombiano. Desde el diseño de ingeniería hasta la producción, la nueva planta refuerza nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad, posicionando a Barranquilla como un nodo clave en la cadena de abastecimiento agroindustrial global”, concluyó.