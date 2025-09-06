Desde el lunes 8 al viernes 12 de septiembre, el departamento del Atlántico recibirá a la ‘Misión Boyacá’ del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), un encuentro que reunirá a 40 participantes de ese departamento del centro del país, así como de Bolívar, Sucre y Cesar, con el objetivo de intercambiar conocimientos, fortalecer alianzas estratégicas y trazar el camino hacia un futuro colaborativo en CTeI.

De acuerdo con la secretaria de Planeación, Cecilia Arango, este encuentro con expertos busca compartir experiencias exitosas y fomentar la cooperación entre los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación de los departamentos participantes.

“Es importante para nosotros recibir la ‘Misión Boyacá’ porque es un intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de ciencia, tecnología e innovación. También nos va a permitir conocer el trabajo que ha venido desarrollando el ecosistema de Boyacá, el cual ha sido muy exitoso, pues ganó un premio de innovación y ha sido reconocido como pionero en la construcción y ejecución de la política pública de ciencia, tecnología e innovación. De igual forma, es una oportunidad para mostrar los avances que hemos logrado en el Atlántico, gracias a la exitosa articulación entre la academia, el sector productivo, sociedad civil y el gobierno”, explicó Arango.

En el marco de esta semana de trabajo, el martes 9 de septiembre se realizará la segunda sesión ordinaria del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Atlántico 2025, presidida por el gobernador Eduardo Verano, donde se recibirá a las delegaciones de los departamentos visitantes.

Durante las actividades programadas, la Gobernación del Atlántico y el Sena lanzarán la plataforma ‘Semilla’, el primer Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, donde se podrán encontrar todos los proyectos e inversiones en CTeI que se han hecho en los municipios del Atlántico desde el año 2012 a la fecha.

El objetivo principal de esta plataforma, que está en prueba piloto, es que la información esté disponible para todos los ciudadanos, permitir que actores del ecosistema puedan revisar las convocatorias vigentes y evitar que se repitan proyectos.

Asimismo, el departamento de Sucre presentará el proyecto ‘Raíces Caribe’, enfocado en la asociatividad de pequeñas empresas y la transformación agroindustrial de productos del campo. La meta es escalar esta iniciativa en toda la región Caribe para impulsar las exportaciones y mejorar la economía de miles de familias productoras.