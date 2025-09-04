Por medio del decreto 00090 del 3 de septiembre de 2024, la Alcaldía de Soledad estableció tarde cívica para este jueves a partir de las 2:00 p.m. en el municipio por el partido de la Selección Colombia contra Bolivia.

Las entidades descentralizadas e instituciones educativas del territorio podrán acogerse a lo dispuesto en el decreto.

Mientras tanto, las entidades y empleados públicos que por la naturaleza de sus funciones tienen como objetivo la prestación de servicios esenciales, tales como Policía, Inspección de Policía, Comisarias de Familia, salud pública, emergencias, movilidad, seguridad, atención y prevención de desastres, continuarán con el cumplimiento de sus labores con total normalidad.

Por otro lado, los términos de los procesos precontractuales y contractuales del Ente Territorial, incluidos los trámites propios de la Secretaría de Hacienda del municipio de Soledad se exceptúan de la suspensión y en consecuencia seguirán siendo hábiles para su desarrollo.

De esta manera, la administración municipal pidió a la ciudadanía vivir en paz, con respeto y armonía esta fiesta deportiva.

Además invita seguir las siguientes recomendaciones:

•Llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

•Llevar documentos de identidad como la cédula de ciudadanía o el pasaporte.

•Evitar llevar objetos peligrosos como armas blancas o fuegos artificiales.

•Seguir las instrucciones de la Policía Nacional y del personal de logística.

•No conducir bajo los efectos del alcohol.

•Respetar a las personas que no participan de la celebración.

•Informar de manera oportuna cualquier hecho delictivo a la línea 123.