La empresa Air-e anunció que ejecutará trabajos eléctricos en un sector de Las Margaritas, en el municipio de Baranoa, este miércoles 3 de septiembre, por lo que habrá interrupción del servicio de energía en algunos sectores de este barrio.

En ese sentido, los operarios de la compañía cambiarán un poste, adelantarán labores de poda y realizarán adecuaciones menores en inmediaciones de la carrera 21B con la calle 13B, durante el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Dicho esto, la compañía destacó la importancia de estas obras para la mejora del suministro de energía a los usuarios.

Igualmente, recordó que en caso de alguna inquietud sobre el servicio de energía la ciudadanía puede comunicarse al call center, marcando el 115.

Por otro lado, una vez se realicen las labores el servicio será reestablecido de forma inmediata en la zona.