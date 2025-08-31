Air-e, empresa encargada de suministrar el servicio eléctrico en el Atlántico y otros departamentos del Caribe, anunció que realizará trabajos en sectores de Barranquilla, Santa Lucía y Pueblo Nuevo para este lunes 1 de septiembre.

En el Distrito, en el barrio Unión retirarán ramas que ponen en riesgo la prestación del servicio de energía. Las labores preventivas se llevarán a cabo en el sector de la calle 35 con la carrera 17, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otro lado, hay obras programadas en dos frentes en el municipio de Santa Lucía. Inicialmente, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en la calle 10 con la carrera 13 en el barrio Abajo.

Adicionalmente, en la carrera 8 con la calle 13, en Pueblo Nuevo se trabajará entre la 1:00 de la tarde y las 4:00 de la tarde.