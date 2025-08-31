Frente a los momentos de incertidumbre que atraviesa la familia de Julián Fernando Condia Bello, joven grumete de la Armada Nacional que cayó al río Magdalena, el gobernador Eduardo Verano envió un mensaje de apoyo a los allegados del aprendiz y a la institución.

“Expresamos nuestra solidaridad y hermandad con los familiares del joven grumete y con toda la Armada Nacional. Es una noticia que nos llena de tristeza, y desde la Gobernación del Atlántico ofrecemos todo el apoyo necesario en este difícil momento”, expresó conmovido el gobernador Verano.

Los hechos ocurrieron durante las labores de alistamiento para la llegada del Buque Gloria a Barranquilla, un arribo que la ciudad esperaba con ahínco: se habían programado distintas actividades recreativas para celebrar la llegada con presentaciones musicales y la presencia de la nueva reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

Ante esta coyuntura, el gobernador Eduardo Verano visitó el canal de acceso en donde permanece la embarcación. Desde allí, reiteró su respaldo a las autoridades navales que mantienen activas las labores de búsqueda y rescate.

Durante el recorrido, el gobernador estuvo acompañado por el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, quien destacó que, por respeto a los protocolos institucionales, el único vocero autorizado para entregar información oficial sobre lo ocurrido es el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Javier Hernando Rubio Barrera.

La Gobernación del Atlántico indicó que las labores de búsqueda continúan sin pausa, mientras el gobernador mantiene una comunicación permanente con las autoridades navales, “reiterando el compromiso del Departamento del Atlántico con el acompañamiento y apoyo a la Armada Nacional en esta difícil situación”.