En la mañana de este 31 de agosto, la Armada Nacional notificó la cancelación de actividades de la llegada del Buque Escuela ARC Gloria a Barranquilla, debido a la caída de un grumete al río Magdalena.

Según el comunicado de la institución, el Buque Escuela estaba desarrollando las actividades de alistamiento para la entrada al puerto cuando ocurrió el incidente. El aprendiz marinero es identificado como Julián Fernando Condia Bello y los hechos ya están siendo materia de investigación.

“La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario, con el fin de brindar el apoyo a la familia del Grumete Julián Fernando Condia Bello, al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, informaron en el documento.

Cabe recordar que este domingo 31 de agosto se estimaba la llegada de esta embarcación en el muelle Puerta de Oro del Gran Malecón a las 10:00 a. m., en el marco de la iniciativa distrital ‘Barranquilla es río’. Un proyecto que busca acercar a la ciudadanía al río Magdalena.

Proyectaban su arribo como la primera vez que la capital del Atlántico recibía al buque bajo su nuevo nombramiento, consolidándose como la primera ciudad del país con este honor. Asimismo, programaron su visita gratuita entre las 11:00 a.m. y las 12:00 de la medianoche para este domingo 31 de agosto.

Durante la jornada, se había consolidado una agenda cultural en el Escenario del Río del Gran Malecón, con presentaciones musicales de Fausto Chatela, el grupo Kandé, Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. La reina del Carnaval 2025, Michelle Char, también iba a hacer presencia como invitada especial.