En medio del proceso de caracterización por el vendaval en el municipio de Soledad, las autoridades han reportado que los sectores de Nuevo Milenio, Villa Estadio y Nuevo Horizonte son los más afectados por la emergencia.

En Nuevo Milenio, más de 120 viviendas registran afectaciones. Allí se adelanta el diligenciamiento del Registro Único Familiar de Emergencias (RUFE) con el apoyo de la Defensa Civil, la comunidad y la empresa Interaseo, que acompaña la limpieza de árboles caídos y escombros. También participan la Secretaría de Gestión Social, Edumas y Sisbén.

En Villa Estado, por su parte, más de 50 familias están siendo caracterizadas para recibir las ayudas, mientras que en Nuevo Horizonte se reportan 32 casas averiadas, algunas en proceso de reparación por sus propios propietarios.

“Estamos en terreno, hombro a hombro con nuestra gente, acompañando a cada familia afectada. Nuestro compromiso es garantizar que ninguna persona se quede sin el apoyo necesario en este momento difícil. Unidos, saldremos adelante”, aseguró la alcaldesa Alcira Sandoval, quien lidera la atención en los distintos sectores del municipio.

Los organismos de socorro avanzan en la caracterización de los afectados.

Es de anotar que, de forma paralela, se adelantan labores de remoción de árboles y limpieza de calles, mientras que las empresas de servicios públicos que trabajan en la restauración de las redes en los sectores afectados.

Asimismo, la sede de la Alcaldía de Soledad continúa siendo el punto de acopio para la recolección y distribución de ayudas humanitarias.

“Esta emergencia nos demuestra que Soledad es solidaria y resiliente. Estamos articulados con todas las instituciones y la comunidad para dar respuesta inmediata y eficiente”, resaltó el secretario de Gobierno, Carlos Valencia, resaltó:

A su turno, el coordinador de la Oficina de Atención y Gestión de Riesgo y Desastre, Alexis Rodríguez, indicó: “Con el RUFE estamos identificando a cada familia afectada para que las ayudas lleguen de manera justa, priorizando a quienes más lo necesitan. La instrucción de la alcaldesa ha sido clara: estar presentes en cada barrio y no dejar a nadie atrás”.