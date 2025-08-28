Distintos esfuerzos emprende la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud Departamental, para proteger a los habitantes del departamento de las enfermedades por vectores como el dengue, zika y chikunguña.

Múltiples actividades —como la visitas casa a casa y las pedagogías comunitarias— realizadas en articulación con las secretarías municipales y el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis de la Subsecretaría de Salud Pública se proponen reducir los factores de riesgo y reforzar los hábitos de prevención de estas enfermedades en las comunidades más vulnerables.

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto se conmemoró el “Día Internacional de Lucha contra el Dengue”. En esta fecha, la Secretaría de Salud del Atlántico lideró jornadas lúdico-pedagógicas y capacitaciones para enfatizar que el dengue es una enfermedad que puede evitarse si el Estado y la ciudadanía actúan de manera conjunta.

Campañas de prevención

Las acciones de control y educación de la Subsecretaría de Salud Pública, a través del Programa ETV y Zoonosis, se sustentan en un trabajo con la comunidad que busca fortalecer la prevención del dengue.

Según reporte de la Subsecretaría de Salud Pública hasta la Semana Epidemiológica 29 de 2025, el Programa ETV ha visitado 94.979 viviendas, de las cuales más de 5.342 resultaron positivas para criaderos. Asimismo, se han capacitado a 125.073 personas en factores de riesgo, se han inspeccionado 14.856 albercas y 73.828 tanques, y se han eliminado objetos en desuso que representan focos de reproducción del mosquito.

La entidad territorial indicó que municipios como Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Usiacurí y Santa Lucía aún presentan altos índices de positividad, lo que refleja la urgencia de seguir reforzando la corresponsabilidad comunitaria.

Adicionalmente, la Subsecretaría impulsa jornadas de recolección de inservibles y acciones de Manejo Integral de Vectores (MIV), como estrategias clave para reducir los criaderos del mosquito transmisor y evitar la propagación de enfermedades como dengue, chikungunya y zika.

Y con el trabajo articulado con los municipios y las empresas de aseo, en lo corrido del año, se han recolectado más de 10 toneladas de inservibles, materiales que representan un alto riesgo al convertirse en depósitos de agua y potenciales criaderos del vector.

Frente a estas cifras, la Salud Pública Departamental también ha fortalecido las capacidades del personal asistencial y médico mediante jornadas de capacitación en manejo clínico integral del dengue y acompañamiento a las secretarías de salud en municipios priorizados.

Acciones de la dependencia

En los corregimientos de Molineros y Aguada de Pablo, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, realizaron una entrega de 14 tanques con capacidad de 150 litros a familias previamente visitadas y seleccionadas por su condición de riesgo.

Estos tanques, dotados de tapas herméticas, resultan esenciales para garantizar el almacenamiento seguro de agua en hogares que no cuentan con servicio regular de acueducto y para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, explicó que estas entregas están acompañadas de procesos de capacitación comunitaria sobre el correcto lavado, enjuague y tapado de los recipientes, además de la frecuencia adecuada del procedimiento para romper el ciclo del vector.

“Estamos entregando unos tanques con el fin de garantizar la acumulación adecuada del agua y evitar la propagación del dengue”, subrayó Fajardo Jordán, quien recalcó que el dengue es prevenible y que “cada persona es responsable del aumento o la disminución de casos en su comunidad”.

El papel de la comunidad

Paralelamente, en Polonuevo se desarrollaron movilizaciones sociales en las que participaron estudiantes de la Institución Educativa Técnica San Pablo, personal del hospital municipal, Equipos Básicos de Salud, de la Alcaldía, líderes comunitarios y población en general.

Una marcha recorrió las calles del municipio con mensajes preventivos que invitan a los habitantes a mantener sus viviendas y patios libres de criaderos, en un esfuerzo colectivo que pone en el centro a la ciudadanía como protagonista de la prevención.

Alberto Vargas, secretario de Gobierno con funciones en Salud del municipio de Polonuevo, destacó el acompañamiento de la Subsecretaría de Salud Pública del departamento en materia de prevención.

“El mensaje para la comunidad es que tenemos que seguir con la tarea de mantener limpios los hogares”, dijo.

Cindy Tatiana Pérez Martínez, habitante de Polonuevo, conoce de primera mano lo que significa enfrentar el dengue, ya que sus dos hijos fueron contagiados por el mosquito Aedes aegypti y los llevó a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), experiencia que la motivó a convertirse en una vocera activa de las medidas de prevención.

“Mi recomendación es que limpiemos los patios, no conservemos basura, ni llantas ni botellas boca arriba. Si tenemos tanques con agua, mantenerlos con su tapa, asearlos cada cuatro días, lavarlos con cloro y cepillado para que los huevitos salgan y mueran. No mantener agua recolectada, barrer constantemente para que no se mantengan los mosquitos y tener una buena higiene dentro de la casa y afuera también”, recomendó.

Los municipios clave en estas intervenciones, como Sabanalarga, registraron 122 casos confirmados hasta la Semana Epidemiológica 29 (13 de julio al 19 de julio de 2025), con un 5 % de positividad en las inspecciones. Por su parte, Polonuevo contó con 47 casos confirmados y un 1 % de positividad.

Recomendaciones para evitar el contagio