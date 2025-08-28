La articulación de esfuerzos entre el sector público, privado y académico permitió que 426 mujeres migrantes gestantes recibieran atención integral en salud durante el último año a través del programa ‘Voy a Ser Mamá’.

La iniciativa fue liderada por la Fundación Santo Domingo, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla, MiRed IPS, la Universidad Simón Bolívar y la asesoría técnica de la organización Instiglio. El proyecto se desarrolló bajo un esquema innovador de Contrato Basado en Desempeño (CBD), también conocido como Pago por Resultados, consolidándose como un modelo replicable en ciudades con altos costos de atención a gestantes migrantes en condición irregular.

“La inversión social, tanto pública como privada, se está transformando para responder a los desafíos de este siglo. La Financiación Basada en Resultados es uno de los mecanismos con los que, desde la Fundación Santo Domingo, estamos movilizando innovación financiera en sectores como empleo, medioambiente, educación y salud. Voy a Ser Mamá es un piloto que reafirma nuestro compromiso de impulsar proyectos que generen bienestar en las familias y abran camino a modelos replicables que fortalezcan el sistema de salud en territorios con alta recepción de migración”, afirmó Daniel González, director de Inversión de Impacto de la Fundación Santo Domingo.

Lea también: Alcaldía de Barranquilla insta a denunciar los casos de violencia de género en la ciudad

La Secretaría Distrital de Salud destacó como resultado positivo la reducción del 100% de la mortalidad materna directa evitable en las gestantes migrantes, gracias a la articulación lograda entre los distintos actores.

“Es una experiencia muy exitosa que coloca a Barranquilla nuevamente como referente de que, cuando se unen esfuerzos, es posible transformar de manera positiva, no solo en los indicadores y metas, sino en la salud y bienestar de las personas avanzando en su política de atención a otro nivel”, expresó Carlos Cervantes, secretario de Salud (e) de Barranquilla.

Durante la implementación se garantizó atención médica integral a las gestantes migrantes venezolanas, quienes recibieron controles de enfermería, psicología, ginecología y obstetricia, medicina general, odontología, nutrición y dietética, con acompañamiento interdisciplinario de MiRed IPS.

“El proyecto permitió garantizar acceso a la Ruta Materno Perinatal a 426 gestantes venezolanas irregulares durante el periodo contractual. Este piloto, además de contribuir al mejoramiento de los indicadores de la ciudad, consolida el modelo de salud inclusivo de Barranquilla, en el cual se llega a personas y familias de alta vulnerabilidad, salvando vidas y mejorando las condiciones de acceso a través de servicios integrales de salud y con calidad”, señaló Hernán Valle, coordinador de Ginecología de MiRed IPS.

Lea también: Fitch Ratings advierte que cambios en cargo por confiabilidad aumentan riesgo de apagones: Acolgén

La Universidad Simón Bolívar cumplió un rol clave en el seguimiento de los indicadores del programa, aportando rigor académico para evaluar los resultados y proponer mejoras que permitan replicar la experiencia en otros territorios del país.

“Aunque sea un piloto, este proyecto es un ejemplo de prácticas innovadoras, de intervención de gran impacto, y lo podemos presentar ante la comunidad internacional como un referente”, manifestó José Rafael Consuegra, rector encargado de Unisimón.

Por su parte, Instiglio sistematizó la experiencia y consolidó un documento con las principales lecciones aprendidas, con el fin de que este modelo sirva de referente para otras ciudades de Colombia y la región.

“Este proyecto representa un hito para el sistema de salud en Colombia y una oportunidad única. Al ser la primera vez que se implementa un programa de este tipo en el país, esta experiencia abrió una ventana para repensar cómo se incentiva la atención preventiva en contextos altamente regulados. Aunque se identificaron oportunidades de mejora, el piloto demuestra que alinear el enfoque hacia resultados puede transformar rutas de atención, cambiar comportamientos de prestadores de salud y, sobre todo, salvar vidas”, concluyó Sebastián Chaskel, socio adjunto de Instiglio.

El piloto de ‘Voy a Ser Mamá’ marca un hito en Barranquilla, dejando como legado una hoja de ruta para replicar soluciones sostenibles que fortalezcan el sistema de salud colombiano y contribuyan a la construcción de un futuro más justo y equitativo.