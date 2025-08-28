La Coordinadora Departamental por la Unidad y el Cambio, integrada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la UTRAL CGT, la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), la Asociación de Educadores de Barranquilla (ADEBA) y diversas organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, convocó para este jueves un plantón en el Paseo de Bolívar desde las 3:00 p. m., en rechazo a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y Colombia.

Henry Gordon, presidente de la CUT, aseguró que la jornada es un llamado a la defensa de la soberanía nacional frente a lo que consideran una posible invasión estadounidense al vecino país.

“Esa invasión sería dolorosa y traerá muchos perjuicios. Si el pueblo norteamericano de Donald Trump invade a la Venezuela de Nicolás Maduro, estaríamos hablando de millones de muertos”, manifestó.

En la misma línea, José Jiménez, presidente de ADEBA, subrayó que la soberanía debe ser defendida por todos los pueblos latinoamericanos, advirtiendo que un conflicto de esta magnitud tendría repercusiones para toda la región.

“No queremos exponernos a una tercera guerra mundial, eso afecta no solo a Venezuela, sino también a Colombia y a toda la humanidad”, dijo durante la rueda de prensa.

Por su parte, Marinelda Salas, secretaria general de la ADEA, destacó la solidaridad entre los pueblos vecinos.

“Colombia tiene empatía con Venezuela y por eso debemos avanzar desde la educación en la defensa de la vida y la paz. Una invasión contra Venezuela significa invadir a toda América Latina”, sostuvo, agregando que los educadores serán parte activa de la movilización.

Los convocantes reiteraron que el plantón busca hacer un llamado al pueblo colombiano y latinoamericano para defender la soberanía, rechazar la violencia y reivindicar la paz en la región.