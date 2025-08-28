Con el fin de promover la inclusión en el Atlántico, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) realizará un recorrido por los municipios de Baranoa, Sabanagrande y Malambo este viernes 29 de agosto.

“La tecnología es una herramienta fundamental para la equidad y el desarrollo, y Atlántico avanza no solo conectando su territorio con internet, sino formando talento, entregando herramientas y proyectos encaminados a la innovación”, manifestó el ministro TIC, Julián Molina, quien liderará este recorrido.

La jornada empieza en Baranoa, en donde el ministro Molina presidirá la graduación del programa Talento Tech, una iniciativa que busca mediante un entrenamiento intensivo bajo la metodología de bootcamps, preparar a los nuevos talentos digitales del país en habilidades digitales avanzadas, blandas, inglés y desarrollo de proyectos.

Posteriormente, en Sabanagrande, se hará la entrega de computadores a comunidades de ese municipio y de Suan, en aras también de reforzar el compromiso del Gobierno con el acceso a la tecnología en regiones históricamente desconectadas.

Por último, el cierre de la agenda incluirá una visita a hogares conectados en Malambo, donde se verificará el impacto del programa.

“Estas acciones están alineadas con la meta de cerrar la brecha digital y promover el desarrollo socioeconómico mediante las TIC”, sentenciaron en el comunicado.